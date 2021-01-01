7 оценок поставлено средняя 4.71
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7%
на все
Суммируется со всеми скидками
15%
купон
87%
купон
50%
купон
30%
купон
Регистрация онлайн - начислим 1000 приветственных бонусов после первой покупки в интернет-магазине Zarina.ru. О всех преимуществах программы читайте на странице "Программа лояльности".
15%
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10%
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Обязательным условием регистрации в Программе является заполнение Анкеты участника бонусной программы лояльности ZARINA CLUB.
75%
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70%
купон
70%
купон
69%
купон
68%
купон
65%
купон
63%
купон
58%
купон
40%
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33%
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33%
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30%
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25%
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Акции и промокоды от Zarina — это дополнительные скидки на товары из новых коллекций: одежду, аксессуары, вечерние платья, костюмы. На этой странице собраны все действующие предложения от магазина-партнера. Наши менеджеры следят за промопредложениями бренда, чтобы первыми опубликова ... ть купоны на скидку. Заходите сюда перед оформлением заказа на сайте, выбирайте скидочный купон и покупайте любимые товары с выгодой. Зарина — это стильная одежда по доступным ценам. В своих коллекциях компания придерживается модных тенденций, но не забывает о классике. В ее нарядах женщина чувствует себя уверенной, раскованной и привлекательной.
Юридический адрес:
ОАО «МэлонФэшнГруп»улица 10-я Красноармейская, дом 22, Санкт-Петербург, 190103
Электронная почта:
zarina@lmexpress.ru
Телефон:
8 800 250 24 23
Соц. сети:
7 оценок поставлено средняя 4.71
Акции и промокоды от Zarina — это дополнительные скидки на товары из новых коллекций: одежду, аксессуары, вечерние платья, костюмы. На этой странице собраны все действующие предложения от магазина-партнера. Наши менеджеры следят за промопредложениями бренда, чтобы первыми опубликова ... ть купоны на скидку. Заходите сюда перед оформлением заказа на сайте, выбирайте скидочный купон и покупайте любимые товары с выгодой. Зарина — это стильная одежда по доступным ценам. В своих коллекциях компания придерживается модных тенденций, но не забывает о классике. В ее нарядах женщина чувствует себя уверенной, раскованной и привлекательной.
Юридический адрес:
ОАО «МэлонФэшнГруп»улица 10-я Красноармейская, дом 22, Санкт-Петербург, 190103
Электронная почта:
zarina@lmexpress.ru
Телефон:
8 800 250 24 23
Соц. сети:
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Компания Zarina — это стильное сочетание утонченности и яркой индивидуальности. Ее главная цель — подчеркивать женскую красоту и элегантность в неповторимых образах. Одежду бренда отличают три характерные черты: женственность классического стиля, модные детали, соответствующие трендам, и доступность (качественная одежда за небольшие деньги).
Сегодня Zarina входит в концерн модной одежды Melon Fashion Group, который охватывает весь жизненный цикл товаров, от производства до продвижения среди клиентов. Ежедневно в онлайн-магазинах сети совершается более 100 тысяч покупок, а география присутствия охватывает десятки стран. Одежду Зарина можно приобрести в России в 180 стационарных точках продаж или онлайн-магазине.
Каталог магазина разбит на 4 категории: «Новинки», «Одежда», «Аксессуары» и «Sale». В каждом разделе можно найти платья, футболки, джинсы, блузки, верхнюю одежду, для спорта или дома и прочие предметы женского гардероба. В отдельную категорию Limited Collection вынесены эксклюзивные коллекции — вечерние платья, брючные костюмы, элегантные пальто.
Хиты продаж размещаются на главной странице. Здесь можно найти брюки с разрезами, джинсы, шифоновые платья, спортивные леггинсы — все то, что является мейнстримом в моде.
Здесь же публикуются лукбуки коллекций, помогающие черпать вдохновение для осенних образов. Для клиентов работает круглосуточная консультация по всем вопросам относительно доставки, скидок, бонусов на первый заказ, подбора одежды и прочих моментов, связанных с покупками на сайте.
Клиенты магазина имеют возможность стать участниками накопительной бонусной программы. Для этого необходимо приобрести товар на любую сумму и оформить виртуальную дисконтную карту, зарегистрировавшись на сайте.
За каждую покупку, совершенную в торговой сети, на бонусный счет клиента начисляются бонусы согласно уровню участника программы (Prime, Priority, Star). Они становятся доступными в течение 14 дней с момента покупки. Следить за балансом виртуального счета можно в виртуальном кабинете пользователя. Оплатить накопленными бонусами можно до 30% стоимости товара в соотношении 1 рубль = 1 бонус, если на продукцию уже не применены другие скидки по акциям.
Расчеты наличными за товары Зарина осуществляются при доставке посылки курьером, при самостоятельном получении в точках розничной продажи или в отделениях почтовых служб.
Расчет платежными картами осуществляется на сайте, при оплате через QR-код или при получении посылки у курьера. Для оплаты можно использовать карты Visa, MasterCard, CUP, Мир. Держатели карты Сбера «Халва» могут оформлять рассрочку на понравившиеся товары. Количество выплат зависит от периода кредитования и общей стоимости заказа. Граничных сумм для оформления услуги не предусмотрено.
Получить товары из магазина Zarina можно несколькими способами:
Самовывозом. Услуга предоставляется бесплатно. Срок формирования посылки – 5 часов после оформления. Максимальный период хранения — 2 дня. Перечень магазинов, из которых доступна услуга самовывоза, указан на сайте.
Курьером с возможностью примерки. Доставка осуществляется в день покупки, если заказ оформлен до полудня (для Москвы). Стоимость — 500 рублей. Для жителей регионов данный тип доставки возможен при заказе от 10 единиц продукции. Товары можно выкупать полностью или частично. Стоимость — от 300 рублей.
Курьерской службой. Доставка на определенную дату и время. Стоимость — от 270 рублей (по тарифам оператора).
До постамата. Не предусматривает примерку и частичный выкуп товаров. Стоимость — от 200 рублей.
Почтой России. Срок доставки — до двух недель, срок хранения — 15 дней, стоимость — от 350 рублей.
Порог стоимости для бесплатной доставки — покупка от 3000 рублей.
Вернуть товар, приобретенный с пометкой «Забрать из магазина», можно только в магазин Зарина в течение 14 дней с момента покупки, приложив чек и накладную.
После визуального осмотра товара сотрудники магазина предоставят клиенту бланк заявления, который необходимо будет заполнить. При себе покупатель должен иметь паспорт. Возврат денежных средств производится в течение 10 дней на банковскую карту, указанную клиентом в заявлении.
Отправка неподошедших клиенту товаров осуществляется любой почтовой или курьерской службой на адрес магазина-склада, указанного на сайте. К возвращаемому товару необходимо приложить копию паспорта, чек и заявление на возврат. После визуального осмотра товара и подтверждения его соответствия требованиям возврата денежные средства возвращаются на счет покупателя, с которого была произведена первоначальная оплата. Стоимость доставки клиенту не возмещается.
Актуальный промокод дает дополнительную скидку на определенные товары, участвующие в акции от магазина Zarina, а также на первую покупку, доставку и т. д. Скидка может быть выражена фиксированной суммой или процентами дисконта от общей стоимости заказа. Чтобы активировать скидочный купон, необходимо:
На этой странице ознакомиться с текущими акциями магазина и выбрать подходящий промокод.
Скопировать код купона на скидку.
На сайте магазина сложить в корзину товары, соответствующие условиям акции.
Вставить скопированное значение в поле «Есть промокод?» и нажать Enter.
Указать контактную информацию и завершить оформление заказа.
После активации промокода сумма в корзине должна уменьшиться на размер скидки. Если этого не произошло, возможно, какой-то из товаров в корзине уже предоставляется с дисконтом, истек срок действия промокода или акция уже завершена. Чтобы покупать одежду на сайте со скидками, заходите на эту страницу перед покупкой и выбирайте действующий промокод. Купоны здесь обновляются регулярно: наши менеджеры получают информацию напрямую от магазина-партнера, чтобы первыми публиковать актуальные коды.
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