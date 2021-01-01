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На этом сайте опубликована актуальная информация о скидочных предложениях, программе лояльности, купонах и промокодах Zdravcity. Популярный аптечный маркетплейс предлагает купить лекарственные препараты, косметику, парфюмерию, медицинские расходники и многое другое. Забрать заказ мо ... жно в одной из аптек-партнеров, которые есть почти во всех населенных пунктах страны. Также действует курьерская доставка до двери.
Юридический адрес:
115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, к. 4
Телефон:
8(495)120-29-29, 8(800)250-24-26
Соц. сети:
8 оценок поставлено средняя 5
На этом сайте опубликована актуальная информация о скидочных предложениях, программе лояльности, купонах и промокодах Zdravcity. Популярный аптечный маркетплейс предлагает купить лекарственные препараты, косметику, парфюмерию, медицинские расходники и многое другое. Забрать заказ мо ... жно в одной из аптек-партнеров, которые есть почти во всех населенных пунктах страны. Также действует курьерская доставка до двери.
Юридический адрес:
115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, к. 4
Телефон:
8(495)120-29-29, 8(800)250-24-26
Соц. сети:
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Платформа Здравсити создана казанским дистрибьютором лекарственных средств ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК». Изначально она работала как агрегатор предложений от разных аптек, который помогал выбрать подходящий препарат. Сам сервис продажами не занимался. Его главной целью было сориентировать покупателя и, конечно, показать ему соответствующий товар из ассортимента «ПРОТЕК». Все изменилось в 2020 году – именно тогда проект решили превратить в полноценный маркетплейс, где разные аптечные сети могли бы разместить свои предложения. Затея оказалась успешной – покупатели быстро оценили удобство такого подхода.
Сегодня в Zdravcity можно купить любые лекарственные препараты, в том числе рецептурные. Также в ассортименте торговой площадки есть косметические и гигиенические средства, биологически активные добавки, медицинская техника и многое другое. Благодаря разветвленной сети аптек-партнеров все это могут доставить почти в любой регион Российской Федерации. Сэкономить на покупках помогут действующие купоны и промокоды площадки.
Сегодня из-за непростой ситуации с коронавирусом чаще всего покупают противовирусные и противопростудные препараты, а также жаропонижающие. Неизменным спросом пользуются средства от травм и ушибов. Популярны медицинские расходники: антисептики, бинты, пластырь, перчатки. Чуть реже, но тоже довольно часто заказывают разную косметику – выбор в этой категории товаров очень неплохой, а цены привлекательные.
На торговой площадке действует собственная программа лояльности под названием «Мое здоровье». Она позволяет копить баллы, которые начисляются после каждой покупки и, по сути, представляют собой кэшбэк. Размер начисления – 1% от стоимости товара. Однако бонусы выдают, только когда сумма трат достигает 100 рублей, а активными они становятся лишь спустя 10–15 календарных дней после оплаты. Также получить кэшбэк можно за привлечение нового клиента по реферальной ссылке Zdravcity.
В дальнейшем баллы тратятся на покупки. С их помощью разрешается оплачивать до 70% стоимости товара. При этом действуют минимальные лимиты на сумму заказа. Для первого это 200 рублей, для второго и последующих – 400 рублей. Бонусы имеют ограниченный срок действия, который составляет 180 календарных дней. По истечении этого времени кэшбэк сгорает и использовать его после этого уже нельзя.
Поскольку Здравсити не продает лекарственные препараты самостоятельно, способы оплаты устанавливаются продавцами маркетплейса. Сегодня большинство аптек разрешают использовать банковские карты Visa, MasterCard, Maestro или МИР, а также наличные деньги. Оплатить заказ карточкой или наличностью при получении от курьера сейчас нельзя. Чтобы воспользоваться этим способом доставки, необходима полная предоплата на сайте торговой площадки.
Сегодня торговая площадка предлагает покупателям три способа получить товар:
Курьерская доставка. Осуществляется в пределах населенного пункта, где есть партнеры Zdravcity. В Москве заказ на сумму до 999 рублей доставляют платно – за 149 рублей. Покупки от 999 рублей привозят бесплатно. В других городах условия могут отличаться. Например, в Рязани действует бесплатная доставка на все заказы от 400 рублей.
Самовывоз. Товар привозят в аптеку, являющуюся партнером маркетплейса. Ее можно выбрать из списка при оформлении покупки. Клиент забирает товар в любое удобное время. Услуга абсолютно бесплатна, главное – вписаться в минимальные лимиты на сумму заказа.
Экспресс-доставка. Действует для покупок от 999 рублей и только в Москве и Московской области. При использовании этого способа товар привезут в срок от 30 минут до 4 часов (зависит от пункта назначения).
Товар разрешается вернуть, если он не соответствует заказанному или имеет повреждения. Возврат можно сделать только до оплаты покупки (то есть лишь при самовывозе из аптеки). Нельзя возвращать лекарственные препараты, предметы личной гигиены, средства для ухода за детьми, парфюмерию, косметику и линзы для очков.
Для активации промокода необходимо сделать следующее:
Найти действующий код на этой странице.
Скопировать его.
Перейти на сайт Здравсити.
Выбрать товар.
Кликнуть «В корзину».
На странице оформления заказа вставить скопированный промокод в соответствующее поле.
Завершить покупку.
После этого цена к оплате будет выставлена с учетом скидки. Ее размер определяется стоимостью примененного кода, которая может отличаться.
В некоторых купонах нет промокодов, поэтому процедура их активации отличается. Чтобы воспользоваться правом на скидку, необходимо кликнуть по подходящему предложению с этой страницы и оформить заказ после переадресации на ресурс Zdravcity. Цена будет автоматически уменьшена на сумму, установленную номиналом купона.
Да. Даже при выборе опции «Быстрый заказ» система все равно попросит заполнить небольшую анкету, после чего автоматически создаст аккаунт на имя пользователя.
Да, имеется софт для Android и iOS. Его можно скачать в Google Play и App Store соответственно.
По бесплатному телефону горячей линии, с помощью чата на сайте площадки или через форму обратной связи там же. Саппорт работает круглосуточно и без выходных.
Через социальные сети компании, она есть в VK, Одноклассниках, Instagram и Facebook.
На сайте Zdravcity есть виртуальная карта, где отмечены все партнеры компании. Ссылка на нее находится в верхней части страницы.
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