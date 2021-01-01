Информация о компании Зоопассаж

ООО «Зоопассаж» создано в 2012-м, сразу же заработал и одноименный интернет-магазин, а спустя три года была официально зарегистрирована торговая марка. С самого начала своей работы продавец предлагал товары для животных. Выбор был большой: у ритейлера можно было купить практически все для ухода за питомцами, от кормов до клеток и игрушек.

Сегодня магазин расширил ассортимент и стал сотрудничать с известными брендами. Все представленные на сайте товары продаются онлайн. Действует доставка в любой населенный пункт Российской Федерации. А сэкономить на покупках в Zoopassage можно с помощью купонов и промокодов компании.

Самые популярные товары магазина Зоопассаж

Чаще всего у продавца покупают корма для кошек и собак, ведь именно они являются самыми популярными домашними животными россиян. Пользуются спросом и разные аксессуары для питомцев: игрушки, подстилки, домики, наполнители для кошачьего туалета. При этом в магазине представлены товары для содержания грызунов, птиц, рептилий, но их покупают гораздо реже из-за относительно небольшой популярности этих животных.

Программа лояльности онлайн-магазина Зоопассаж

В Zoopassage действует программа лояльности, правила которой предусматривают начисление кэшбэка. Его размер может составлять 2% в обычные дни и до 20% во время действия скидочных акций. Получить бонусы можно и другими способами: их дают за размещение отзыва со ссылкой на магазин и привлечение нового клиента. В последнем случае покупатель, который привел друга, также будет получать баллы в размере 10% от его заказов.

С помощью начисленного кэшбэка можно покупать любые товары. Но есть одно ограничение: оплатить бонусами разрешается не более 30% от общей цены покупки. Постоянным клиентам присваивают статус VIP-покупателя и увеличивают размер кэшбэка до 3%. Чтобы добиться такой привилегии, необходимо сделать заказы на общую сумму от 20 000 рублей.

Активировать бонусы можно прямо во время оформления заказа. В разделе «Корзина» следует кликнуть по кнопке «Списать баллы». После этого появится блок выбора суммы, которую разрешается устанавливать самостоятельно. Минимальная сумма списания кэшбэка — 300 баллов.

Сегодня программа лояльности находится на стадии тестирования. Это означает, что при начислении и списании бонусных баллов могут возникать ошибки. При их обнаружении необходимо обратиться в службу поддержки компании. Использовать технические проблемы в корыстных целях категорически запрещается.

Как оплатить покупку в Зоопассаж

Сегодня в магазине действует всего два способа оплаты покупки — банковской картой или наличными. Принимаются карточки платежных систем Visa, MasterCard и Мир. Оплатить покупку можно непосредственно на сайте продавца или при получении товара. Оплата наличными возможна только при получении заказа.

Как получить покупку

Доставка в пределах Москвы и Московской области осуществляется собственными силами магазина. Услуга платная и обойдется в 300 рублей при условии, что товар не нужно вести дальше 5 км от МКАД. Заказы на крупные суммы доставляются абсолютно бесплатно. Но здесь важную роль играет расстояние до пункта назначения. Например, если доставка покупки от 1390 рублей осуществляется по столице и МО, но не далее 5 км от Кольцевой автодороги, то за нее денег не возьмут. Но если заказ нужно привезти за 10 км от МКАД, за это попросят 300 рублей. Таблица с ценами на услугу для клиентов из Москвы и Московской области есть в соответствующем разделе сайта Зоопассаж.

Доставкой в другие города страны занимается транспортная компания СДЭК. Стоимость услуги определяется ее тарифами и зависит от удаленности пункта назначения, веса и габаритов товара. Покупку могут привезти прямо до двери клиента или в любое другое указанное им место. Также заказ можно забрать из ближайшего пункта выдачи СДЭК.

Возврат товара

Неподошедший товар можно вернуть в течение 14 календарных дней с момента покупки. К обязательным условиям возврата относятся:

сохранение товарного вида;

отсутствие следов эксплуатации;

наличие кассового чека (в том числе электронного).

Товар отправляется обратно в магазин с помощью транспортной компании СДЭК. Для клиентов из Москвы и Московской области пересылка бесплатная. Для покупателей из других регионов она будет частично платной, если общая сумма заказа превышает 1390 рублей.