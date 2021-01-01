3 оценки поставлены средняя 4.7
10%
купон
50%
купон
10%
купон
50%
купон
30%
купон
Постоянная категория с дисконтом до 30%.
15%
купон
50%
купон
50%
купон
20%
купон
20%
купон
20%
купон
20%
купон
20%
купон
15%
купон
15%
купон
15%
купон
15%
купон
10%
купон
10%
купон
10%
купон
10%
купон
10%
купон
5%
на ВСЕ
Беспл
доставка
Бесплатная доставка действует по Москве и до 5 км за МКАД при покупке от 1390 рублей.
1+1
купон
Добавьте в корзину два любых адресника My Family со значком "1+1". В комментарии к заказу напишите текст для бесплатной гравировки.
20%
купон
Лучшее
предложение
Начислим 50 бонусных баллов за каждый развернутый отзыв о приобретенном товаре, содержащий описания: достоинств, недостатков и общего впечатления. Реальные фотографии товаров с вашими питомцами приветствуются.
30%
купон
Возвращайте до 20% стоимости каждой покупки баллами и получайте до 200 баллов за рекомендации друзьям и отзывы.
2=1
купон
10%
купон
50%
купон
10%
купон
50%
купон
30%
купон
Постоянная категория с дисконтом до 30%.
15%
купон
50%
купон
50%
купон
20%
купон
20%
купон
20%
купон
20%
купон
20%
купон
15%
купон
15%
купон
15%
купон
15%
купон
10%
купон
10%
купон
10%
купон
10%
купон
10%
купон
5%
на ВСЕ
Беспл
доставка
Бесплатная доставка действует по Москве и до 5 км за МКАД при покупке от 1390 рублей.
1+1
купон
Добавьте в корзину два любых адресника My Family со значком "1+1". В комментарии к заказу напишите текст для бесплатной гравировки.
20%
купон
Лучшее
предложение
Начислим 50 бонусных баллов за каждый развернутый отзыв о приобретенном товаре, содержащий описания: достоинств, недостатков и общего впечатления. Реальные фотографии товаров с вашими питомцами приветствуются.
30%
купон
Возвращайте до 20% стоимости каждой покупки баллами и получайте до 200 баллов за рекомендации друзьям и отзывы.
2=1
купон
50%
купон
Скидка по промокоду не суммируется с другими скидками.
50%
купон
25%
купон
Предложения не суммируются.
25%
купон
20%
купон
Количество товара ограничено.
20%
купон
На этой странице опубликована информация о действующих акциях, скидках, купонах и промокодах Зоопассаж. Также тут можно найти подробные сведения о программе лояльности компании, которая позволяет получить cashback до 20% и сэкономить на покупках. Популярный магазин зоотоваров предла ... гает корма и аксессуары для кошек, собак и других животных. В каталоге продавца есть продукция от ведущих мировых брендов, в наличии как бюджетные, так и премиальные товары. Действует доставка по всей России.
Юридический адрес:
Московская область, г. Люберцы, Проектируемый проезд 4296, дом 6
Электронная почта:
help@zoopassage.ru
Телефон:
+7 (495) 137-05-05
3 оценки поставлены средняя 4.7
На этой странице опубликована информация о действующих акциях, скидках, купонах и промокодах Зоопассаж. Также тут можно найти подробные сведения о программе лояльности компании, которая позволяет получить cashback до 20% и сэкономить на покупках. Популярный магазин зоотоваров предла ... гает корма и аксессуары для кошек, собак и других животных. В каталоге продавца есть продукция от ведущих мировых брендов, в наличии как бюджетные, так и премиальные товары. Действует доставка по всей России.
Юридический адрес:
Московская область, г. Люберцы, Проектируемый проезд 4296, дом 6
Электронная почта:
help@zoopassage.ru
Телефон:
+7 (495) 137-05-05
У вас есть купон?
Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!
ООО «Зоопассаж» создано в 2012-м, сразу же заработал и одноименный интернет-магазин, а спустя три года была официально зарегистрирована торговая марка. С самого начала своей работы продавец предлагал товары для животных. Выбор был большой: у ритейлера можно было купить практически все для ухода за питомцами, от кормов до клеток и игрушек.
Сегодня магазин расширил ассортимент и стал сотрудничать с известными брендами. Все представленные на сайте товары продаются онлайн. Действует доставка в любой населенный пункт Российской Федерации. А сэкономить на покупках в Zoopassage можно с помощью купонов и промокодов компании.
Чаще всего у продавца покупают корма для кошек и собак, ведь именно они являются самыми популярными домашними животными россиян. Пользуются спросом и разные аксессуары для питомцев: игрушки, подстилки, домики, наполнители для кошачьего туалета. При этом в магазине представлены товары для содержания грызунов, птиц, рептилий, но их покупают гораздо реже из-за относительно небольшой популярности этих животных.
В Zoopassage действует программа лояльности, правила которой предусматривают начисление кэшбэка. Его размер может составлять 2% в обычные дни и до 20% во время действия скидочных акций. Получить бонусы можно и другими способами: их дают за размещение отзыва со ссылкой на магазин и привлечение нового клиента. В последнем случае покупатель, который привел друга, также будет получать баллы в размере 10% от его заказов.
С помощью начисленного кэшбэка можно покупать любые товары. Но есть одно ограничение: оплатить бонусами разрешается не более 30% от общей цены покупки. Постоянным клиентам присваивают статус VIP-покупателя и увеличивают размер кэшбэка до 3%. Чтобы добиться такой привилегии, необходимо сделать заказы на общую сумму от 20 000 рублей.
Активировать бонусы можно прямо во время оформления заказа. В разделе «Корзина» следует кликнуть по кнопке «Списать баллы». После этого появится блок выбора суммы, которую разрешается устанавливать самостоятельно. Минимальная сумма списания кэшбэка — 300 баллов.
Сегодня программа лояльности находится на стадии тестирования. Это означает, что при начислении и списании бонусных баллов могут возникать ошибки. При их обнаружении необходимо обратиться в службу поддержки компании. Использовать технические проблемы в корыстных целях категорически запрещается.
Сегодня в магазине действует всего два способа оплаты покупки — банковской картой или наличными. Принимаются карточки платежных систем Visa, MasterCard и Мир. Оплатить покупку можно непосредственно на сайте продавца или при получении товара. Оплата наличными возможна только при получении заказа.
Доставка в пределах Москвы и Московской области осуществляется собственными силами магазина. Услуга платная и обойдется в 300 рублей при условии, что товар не нужно вести дальше 5 км от МКАД. Заказы на крупные суммы доставляются абсолютно бесплатно. Но здесь важную роль играет расстояние до пункта назначения. Например, если доставка покупки от 1390 рублей осуществляется по столице и МО, но не далее 5 км от Кольцевой автодороги, то за нее денег не возьмут. Но если заказ нужно привезти за 10 км от МКАД, за это попросят 300 рублей. Таблица с ценами на услугу для клиентов из Москвы и Московской области есть в соответствующем разделе сайта Зоопассаж.
Доставкой в другие города страны занимается транспортная компания СДЭК. Стоимость услуги определяется ее тарифами и зависит от удаленности пункта назначения, веса и габаритов товара. Покупку могут привезти прямо до двери клиента или в любое другое указанное им место. Также заказ можно забрать из ближайшего пункта выдачи СДЭК.
Неподошедший товар можно вернуть в течение 14 календарных дней с момента покупки. К обязательным условиям возврата относятся:
сохранение товарного вида;
отсутствие следов эксплуатации;
наличие кассового чека (в том числе электронного).
Товар отправляется обратно в магазин с помощью транспортной компании СДЭК. Для клиентов из Москвы и Московской области пересылка бесплатная. Для покупателей из других регионов она будет частично платной, если общая сумма заказа превышает 1390 рублей.
Для активации промокода необходимо сделать следующее:
Скопировать актуальный код с этого сайта.
Открыть ресурс Зоопассаж.
Выбрать нужный товар.
Добавить его в корзину.
На странице оформления заказа найти поле «Введите промокод».
Вставить в него ранее скопированные цифры.
Кликнуть «Применить».
Завершить покупку.
После этого будет выставлена окончательная цена с учетом скидки. Ее размер зависит от номинала активированного кода, который может отличаться.
В некоторых купонах нет промокодов, из-за чего их активация немного отличается. Чтобы воспользоваться правом на скидку, нужно кликнуть по подходящему предложению с этой страницы и оформить заказ после переадресации на сайт Зоопассаж. Цена к оплате в этом случае будет уменьшена автоматически.
Нет, на странице каждого товара есть кнопка «Купить без регистрации». Но даже при ее использовании придется заполнить небольшую анкету.
Да, но только в нескольких городах России (включая Москву).
По бесплатному телефону горячей линии, e-mail либо через форму обратной связи на сайте.
С помощью функции поиска по названию и с использованием фильтров.
Подписаться на e-mail-рассылку или официальные страницы компании в социальных сетях.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Скидка 10% на все корма для кошек и собак по промокоду Зоопассаж
|ДАЙ***
|Промокод
|Cкидки до 50% на весь ассортимент по промокоду Зоопассаж
|ОСЕ***
|Промокод
|По промокоду Зоопассаж получите скидку 10% на препараты от блох и клещей
|НАЛ***
|Скидка
|Выгода до 50% на весь ассортимент по купону Зоопассаж
|ОСЕ***
|Скидка
|Распродажа товаров для животных с выгодой до 30% по купону ЗооПассаж
|не требуется
|Скидка
|Покупайте корм Carnilove для кошек и собак с выгодой 15%
|не требуется
|Скидка
|Скидки до 50% на 1000 товаров
|не требуется
|Скидка
|Туалеты для собак в ассортименте с дисконтом до 50% по промокоду Зоопассаж
|не требуется
|Скидка
|Скидка 20% на лакомства Bosch Fruitees для собак
|не требуется
|Скидка
|Скидка 20% на корм Purina Pro Plan для кошек
|не требуется
|Скидка
|Большой выбор диетических сухих кормов для собак с дисконтом до 20%
|не требуется
|Скидка
|Корма для морских свинок в ассортименте с дисконтом до 20%
|не требуется
|Скидка
|Лампы, освещение для аквариума с выгодой при покупке до 20%
|не требуется
|Скидка
|Скидка 15% на полувлажный корм Bosch Soft Maxi по промокоду ЗооПассаж
|не требуется
|Скидка
|Консервы для кошек в большом ассортименте с экономией при покупке до 15%
|не требуется
|Скидка
|Декоративные аквариумы с выгодой при покупке до 15%
|не требуется
|Скидка
|Наполнители для кошачьих туалетов в большом ассортименте с выгодой при покупке до 15%
|не требуется