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6 оценок поставлено средняя 4.8

Промокоды Цвет Диванов на Октябрь

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Замена будет произведена в день доставки нового заказа. Стоимость вывоза мебели фиксированная: кресло – 1999 рублей, прямой диван – 2499 рублей, угловой диван – 2999 рублей. При заказе вывоза двух или трех предметов вы получите скидку 20% и 25% соответственно. Вы также можете добавить эту услугу к ранее сделанному заказу, позвонив по телефону горячей линии.

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Купоны Цвета Диванов — мебель с дисконтом

Компания Цвет Диванов — российская сеть мебельных салонов. В ее онлайн-магазине доступны диваны, кровати, кресла, матрасы и другая мягкая мебель. Заказать ее можно с доставкой. В ассортименте также представлены столы, тумбы, комоды, шкафы, системы и гарнитуры, текстильные изделия дл ... я дома. Компания предлагает изготовление, доставку, сборку, гарантийное и постгарантийное обслуживание. Продуманная конструкция и строгий контроль на производстве обеспечивают долговечность мебели, а возможность смены чехлов позволяет обновить или преобразить ее. Промокоды Цвета Диванов и собранные здесь акции делают мебель компании доступнее.


Посетить Цвет Диванов
Контакты Цвет Диванов

Юридический адрес:
115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д.36, стр.2, эт.3, пом. XVII, ком.3

Телефон:
+7 495 186-60-59

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

6 оценок поставлено средняя 4.8

Купоны Цвета Диванов — мебель с дисконтом

Компания Цвет Диванов — российская сеть мебельных салонов. В ее онлайн-магазине доступны диваны, кровати, кресла, матрасы и другая мягкая мебель. Заказать ее можно с доставкой. В ассортименте также представлены столы, тумбы, комоды, шкафы, системы и гарнитуры, текстильные изделия дл ... я дома. Компания предлагает изготовление, доставку, сборку, гарантийное и постгарантийное обслуживание. Продуманная конструкция и строгий контроль на производстве обеспечивают долговечность мебели, а возможность смены чехлов позволяет обновить или преобразить ее. Промокоды Цвета Диванов и собранные здесь акции делают мебель компании доступнее.


Посетить Цвет Диванов
Контакты Цвет Диванов

Юридический адрес:
115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д.36, стр.2, эт.3, пом. XVII, ком.3

Телефон:
+7 495 186-60-59

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram

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Специальные предложения от Цвет Диванов

Подробнее о мебельном магазине Цвет Диванов

Интернет-магазин Цвет Диванов открывает мир современной мягкой и корпусной мебели. На сайте представлен большой выбор продукции для любого интерьера. Компания самостоятельно занимается разработкой и производством мебели, поэтому пристально контролирует все технологические этапы. Наличие своего завода позволяет выпускать широкий ассортимент продукции и предлагать клиентам выбор дизайнерских решений. При заказе можно выбрать цвет обивки, отдельные элементы фурнитуры, механизмы и составляющие.

Применение запатентованных технологий в производстве позволяет добиться сочетания высокого уровня комфорта и надежности. Все разработки проходят многоступенчатое тестирование, прежде чем поступить в серийное производство, поэтому компания гарантирует качество и долговечность изделий. Эти достоинства сочетаются со сбалансированной ценовой политикой, делающей мебель доступной. Акции с промокодами, актуальные скидочные купоны, программа лояльности и другие промомероприятия позволяют тратить на покупки в фирменном магазине Zvet.ru еще меньше.

Популярная мебель с доставкой в магазине Цвет Диванов

В интернет-магазине представлен выбор мягкой и корпусной мебели:

  • диваны, кровати, матрасы, кресла, пуфы;

  • комоды, шкафы, витрины, полки;

  • столы и тумбы;

  • комплекты, мебельные гарнитуры и системы.

В ассортименте компании также представлены аксессуары для мебели, средства для ухода за ней, подушки, постельные принадлежности и другие текстильные изделия.

Программа лояльности для постоянных клиентов

Постоянные покупатели могут принять участие в программе лояльности «Вокруг дивана». Для этого нужно оформить бонусную карту в салоне компании или на сайте, во время покупки или в другой удобный момент. В рамках программы лояльности клиентам предоставляется накопительная скидка, размер которой зависит от суммы заказов. На начальном этапе кэшбэк составляет 3%, а в последующем может достигать 7%. Увеличенный бонус в размере 10% от суммы заказа предоставляется на первую покупку.

Помимо постоянных скидок, участники клуба «Вокруг дивана» получают персональные дисконтные предложения, бонусы ко дню рождения и другие привилегии. Использовать накопленные баллы можно для оплаты следующих покупок, погашая ими до 70% от суммы в чеке.

Оплата заказов в магазине Zvet.ru

Интернет-магазин поддерживает оплату заказов онлайн и при получении. Внести предоплату можно с банковской карты, через сервис Сбербанка. Поддерживаются системы Visa, MasterCard, Мир и JCB. Оплатить мебель при получении можно наличными. Поддержка расчета картой зависит от выбранного способа доставки.

Оплачивать сделанные в магазине Цвет Диванов покупки можно в рассрочку и в кредит, такой вариант расчета реализован совместно с банками-партнерами. Для этого нужно выбрать соответствующий способ оплаты, подать заявку, предоставить запрошенные документы и дождаться одобрения запроса.

Доставка мебели из магазина Цвет Диванов

Забрать покупки, не оплачивая доставку, можно из пункта самовывоза в Москве. Перевозка заказов выполняется силами курьерской службы компании и возможна в населенных пунктах, перечисленных на сайте магазина. Ее сроки и тарифы зависят от габаритов продукции, а также адреса получателя.

Сборка мебели — это дополнительная услуга, оплачиваемая отдельно. Бесплатно специалисты компании собирают только мягкую мебель. Для остальных категорий услугу нужно выбирать во время оформления заказа или отказаться от нее, чтобы собрать продукцию самостоятельно.

Гарантия и условия возврата

Гарантийный срок для корпусной мебели составляет 2 года, для мягкой — 1,5 года. Отдельная гарантия сроком 5 лет распространяется на металлические каркасы диванов. При выявлении в этот период дефектов и возникновении поломок по вине производителя ремонт выполняется силами компании Цвет Диванов. В случае его невозможности покупатель может вернуть товар ненадлежащего качества, получив аналогичную замену или деньги.

Исправный товар можно вернуть в течение 7 дней с момента покупки при условии выполнения требований законодательства. Для возврата мебель должна сохранять товарный вид, упаковку, ярлыки, пломбы и другие элементы, подтверждающие отсутствие следов эксплуатации. Деньги возвращаются продавцом в 10-дневный срок с момента получения товара обратно. Выплачивается только стоимость покупки, транспортные расходы не компенсируются. Вернуть мебель можно самостоятельно, организовав доставку своими силами, или курьерской службой магазина (платная услуга).

Как использовать промокоды и получать скидки на мебель в Zvet.ru

Чтобы получить скидку по купону, требующему ввода промокода, нужно действовать по инструкции:

  1. Найти в списке акций интересующее предложение и кликнуть на него для копирования кода купона и перехода в магазин. Если переадресации по клику не происходит, скопировать комбинацию символов и перейти по ссылке нужно вручную.

  2. Выбрать в каталоге позиции, участвующие в акции, и добавить их в корзину.

  3. Перейти в корзину для оформления заказа и найти поле «Промокод» внизу списка товаров в заказе.

  4. Вставить код купона в отведенное поле и применить его для пересчета суммы.

  5. Завершить оформление покупки.

Промокоды имеют ограниченное применение и могут не сочетаться с другими видами дисконта (на первый заказ, по программе лояльности и т. д.). В таком случае нужно выбирать одно предложение, дающее самую большую скидку.

Часто задаваемые вопросы про Цвет Диванов

★ Можно ли использовать промокоды с другими скидками?

Сочетаемость дисконтных предложений ограничена, возможность комбинировать несколько видов скидки зависит от правил конкретной акции.

★ В каких регионах возможна доставка?

Доставка по России возможна в более чем 3 десятках крупных городов и окрестных населенных пунктов, в которых есть магазины компании. Актуальный их список можно посмотреть при оформлении заказа.

★ Есть ли бесплатная доставка в магазине Цвет Диванов?

Бесплатная доставка может предоставляться в рамках акции, в остальных случаях стоимость перевозки рассчитывается во время оформления заказа.

★ Где найти скидки магазина Цвет Диванов?

Все актуальные скидочные купоны магазина доступны на этой странице, воспользоваться ими сегодня могут все читатели.

★ Какие акции есть в магазине Цвет Диванов?

Интернет-магазин регулярно устраивает акции и предоставляет скидки как новым, так и постоянным клиентам. На сайте также доступен раздел распродажи с действующими дисконтными предложениями.

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