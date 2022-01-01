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Стильная детская рубашка для мальчиков из новой коллекции.
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33900Р
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20980Р
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19980Р
купон
9980Р
купон
Стильная детская рубашка для мальчиков из новой коллекции.
7980Р
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6 оценок поставлено средняя 4.5
В Лакосте можно приобрести верхнюю одежду, рубашки, поло, штаны, шорты, кроссовки, кеды, и десятки других категорий товаров. Покупать по сниженной цене можно вещи новых и прошедших коллекций, а также обувь, шапки, перчатки, ремни и другие аксессуары для детей и взрослых. На сайте по ... стоянно проходят акции, что помогает экономить на покупке товаров из любых разделов. Также покупатели могут применять промокоды в Lacoste, участвовать в программе лояльности, набирать бонусные баллы и оплачивать ими часть покупок.
Юридический адрес:
г. Москва, Манежная площадь, 1, строение 2, верхний уровень
Телефон:
+7 (495) 223-223-4
Соц. сети:
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Французская компания была основана в 1933 году. Она производит одежду, парфюмерию, обувь, очки, а также кожаные изделия и аксессуары для комфортной повседневной носки. Товары бренда стали пользоваться популярностью из-за своей практичности и новаторского взгляда на дизайн, и уже в 1963 году он продавал около 300 тыс. вещей ежегодно. Это позволило открыть магазины в разных странах Европы, а затем и в других регионах. Потомки основателя, семья Лакост, контролировали компанию до 2012 года, а потом продали свои пакеты акций крупному швейцарскому ритейлеру Maus Frères. В России фирменные вещи бренда можно купить в одном из бутиков в больших городах или онлайн-магазине.
На официальном сайте компании можно выбирать со скидками вещи текущих и прошлых коллекций, участвовать в акциях и программе лояльности. Дополнительно экономить на покупках помогают и промокоды. Они могут действовать на весь ассортимент или отдельные категории.
Несмотря на то, что в магазине представлены сотни различных товаров, чаще всего здесь покупают вариации поло. Этот тип одежды ведет свою историю еще с 1926 года, когда Рене Лакост надел на теннисный матч собственноручно сделанное поло — рубашку с короткими рукавами. С тех пор дизайн хоть и изменился, но особенности кроя остались прежними.
В каталоге представлены товары для женщин, детей и мужчин. Это футболки, толстовки, свитеры, брюки, шорты, белье, верхняя и спортивная одежда. В разделе аксессуаров можно найти сумки, кошельки, ремни, кепки, шапки, шарфы, перчатки, кепки, парфюмерию и другие позиции. В магазине нет одежды для новорожденных, только для детей от 2 лет.
Благодаря удобной навигации на сайте найти подходящие товары не составит труда. Чтобы подобрать вещи, можно открыть интересующий раздел и использовать фильтры по категориям.
Почитатели бренда, постоянно выбирающие товары на сайте или в фирменном магазине, могут участвовать в дисконтной системе. Присоединиться к программе лояльности можно уже после первого заказа. Для этого понадобится зарегистрироваться на сайте, оформить, оплатить и забрать покупку. С каждой вещи член программы лояльности получает баллы.
В зависимости от суммы всех заказов за 18 месяцев, покупатель оказывается на одном из 4 уровней программы лояльности. При суммарной цене заказов до 49 999 рублей это начальный уровень «Игрок», а вот чтобы перейти на максимально выгодные условия и дойти до уровня «Легенда», нужно совершить покупок на более чем 150 тыс. рублей. Если в течение 18 месяцев клиент, находясь на определенном уровне, не сделает минимальную сумму покупок, его положение в программе снижается.
В зависимости от положения клиента в Le Club Lacoste отличается и процент от покупок, возвращаемый на счет в виде бонусов. Если «игрокам» начисляется только 5% кэшбэка, то «легендам» уже 15%. Участники программы лояльности получают и другие преимущества — ранний доступ к ограниченным коллекциям, подарки в честь дня рождения, приветственные бонусы при переходе на новый уровень и др.
Бонусными рублями можно оплатить до 50% от цены товаров. Баллы не суммируются с другими акциями и не могут быть использованы вместе с промокодами, если иное не описано в условиях акции. Бонусы нужно реализовать в течение 18 месяцев с момента получения, иначе они аннулируются.
Оплатить заказ онлайн можно при помощи мобильного банкинга или перевода по реквизитам, а также картами MasterCard, Мир, Visa. Товары можно купить в кредит, пользуясь финансовыми продуктами банков-партнеров, или оплатить при получении.
Посылки доставляются курьерской службой по адресу клиента или в постаматы PickPoint. Также свои покупки можно забрать в фирменных магазинах Лакосте, открытых в крупных городах России. При доставке до двери возможна примерка и частичный выкуп.
Чтобы вернуть неподошедшие товары, нужно заполнить заявление, скачав шаблон на сайте, а затем вызвать курьера DPD или отнести посылку в постамат. На возврат у клиента есть 7 дней с момента получения покупки.
Время от времени магазин раздает скидочные купоны, с помощью которых можно дополнительно снизить расходы на покупки. Промокоды могут суммироваться с другими акциями и спецпредложениями, если это описано в условиях. Независимо от типа кода, его можно применить к списку покупок:
Кликнув по цифро-буквенному номеру и скопировав его.
Перейдя в магазин.
Выбрав товары и переместив их в корзину.
Перейдя к списку покупок.
Найдя поле для ввода промокода и вставив в него номер.
После применение скидки к заказу нажатием одноименной кнопки цена товаров пересчитается с учетом скидки. Далее посетитель может перейти к вводу персональной информации, выбору способа доставки и оплаты. На этапе оформления заказа понадобится зарегистрироваться на сайте, указав свои персональные данные или авторизовавшись с помощью аккаунта в социальных сетях.
Да, при выборе курьерской доставки можно примерить все вещи, а оплатить и забрать только подошедшие товары.
На возврат товаров у покупателей есть 7 дней с момента покупки.
Да, зарегистрированные клиенты могут накапливать бонусы, получать дополнительные скидки, подарки в честь дня рождения и другие поощрения в рамках программы Le Club Lacoste.
Они поступают сразу после покупки, но активируются и становятся доступными к использованию только спустя 14 дней с момента получения заказа.
На этой странице собраны все актуальные предложения магазина, включая скидочные купоны. Они действуют на разные категории товаров. Все особенности участия в предложениях описаны в условиях.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Промокод Lacoste на скидку 10% на новую коллекцию
|LCS***
|Промокод
|Промокод Лакоста на скидку 10% на ВСЕ при регистрации
|SHO***
|Скидка
|Спортивная обувь для подростков с дисконтом до 40%
|не требуется
|Скидка
|Кепки и другие головные уборы с дисконтом до 40%
|не требуется
|Скидка
|Куртки и ветровки Lacoste с экономией до 30%
|не требуется
|Скидка
|-30% на стильные леггинсы и капри от Lacoste
|не требуется
|Скидка
|Сумки с дисконтом до 30% по промокоду Lacoste
|не требуется
|Скидка
|Скидка 30% на женские защитные маски по купону Lacoste
|не требуется
|Скидка
|Пантолеты Lacoste с дисконтом 30%
|не требуется
|Скидка
|Французская демисезонная сумочка от Lacoste с дисконтом 30%
|не требуется