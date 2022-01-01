30%
купон
25%
купон
Беспл
подарок
Лучшее
предложение
Лучшее
предложение
Лучшее
пердложение
505Р
купон
150Р
купон
425Р
купон
325Р
купон
30%
купон
25%
купон
Беспл
подарок
Лучшее
предложение
Лучшее
предложение
Лучшее
пердложение
505Р
купон
150Р
купон
425Р
купон
325Р
купон
Беспл
подарок
Беспл
подарок
Беспл
подарок
Беспл
подарок
Акция распространяется только на доставку и заказы "на вынос".
беспл
подарок
При посещении ресторана акция не действует.
36%
купон
2 оценки поставлены средняя 5
Заведение Маки Маки работает с 2006 года в Москве. На его сайте постоянно проводятся акции по разным праздникам или просто чтобы порадовать своих клиентов. Предоставляются скидки до 30% или блюда в подарок. Чтобы клиенты были в курсе акционных предложений, все действующие купоны и п ... ромокоды для Маки Маки размещены на этой странице. Работники ресурса находятся в постоянном поиске действующих предложений, чтобы люди успели воспользоваться ими.
Юридический адрес:
Ореховый Бульвар, 22А, ТЦ «Облака», 3 этаж, Домодедовская
Электронная почта:
feedback@makimaki.ru
Телефон:
+74957280000
Соц. сети:
У вас есть купон?
Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!
Рестораны Маки Маки работают с 2006 года. Они специализируются на восточной кухне и предлагают клиентам посетить свои заведения и заказать доставку на дом круглосуточно. Работает только по Москве.
Помимо классических рецептов роллов и суши, заведение разрабатывает собственные уникальные блюда. Этим занимаются повара, имеющие большой опыт. Компания предлагает большое разнообразие блюд не только японской кухни. Например, есть привычный всем Цезарь.
Также у Маки Маки есть собственное приложение, которое можно скачать в App Store и Google Play. Через него удобнее оформлять заказы и можно отслеживать их статус.
Повара следуют неизменному правилу – никогда не используют полуфабрикаты и замороженную продукцию. Блюда начинают готовить только после поступления заявки. После приготовления все тщательно упаковывается в специальные боксы, которые сохраняют свежесть продукции.
На сайте компании часто появляются сезонные акции. Больше всего предложений появляется осенью. Дополнительно клиентам предлагают получить по одному роллу в подарок к заказу или целый сет. Чаще всего покупают горячие и классические роллы, супы, закуски.
В остальное время спросом пользуются поке, салаты, запеченные мидии, гунканы, суши, сашими. Также есть много интересных позиций в лимонадах. Их созданием занималось само кафе.
Мобильное приложение ресторана можно установить на смартфон на платформе Android или iOS. Его можно загрузить из официальных магазинов ПО.
В приложении необязательно регистрироваться, можно просто добавить блюда в корзину и оформить заказ. Но можно и создать кабинет. В этом случае личные данные (ФИО, номер телефона, адрес проживания) будут сохранены на странице. Они отобразятся в соответствующих полях при заказе.
Дополнительные преимущества приложения: если разрешить уведомления на смартфоне, то клиента будут уведомлять об актуальном статусе заказа и можно сохранить сразу несколько адресов.
Оплатить заказ можно тремя способами: онлайн картой, при получении через терминал или наличными. Принимаются карты платежных систем Visa, MasterCard, МИР.
Все транзакции проводятся по защищенным каналам. Поэтому для онлайн-оплаты клиентам потребуется ввести одноразовый код для завершения оплаты заказа.
Клиенты могут получить свои заказы при помощи доставки курьером или самовывозом. При покупке еды потребуется выбрать один из способов.
Доставка компанией Маки Маки осуществляется 24 часа 7 дней в неделю. Если указанный адрес входит в зону доставки, то курьеры компании привезут заказ в течение примерно 60 минут. Если время будет увеличено, об этом сообщит оператор при звонке.
Если адрес дома клиента не входит в зону доставки или он хочет забрать заказ самостоятельно, то предусмотрен самовывоз из ресторана. При выборе этого способа получения заказа сайт предложит несколько адресов заведения по Москве. Клиенту останется выбрать одно из них. Эта процедура обязательна: позвонит оператор из заведения по выбранному адресу, утвердит заказ и подскажет, в течение какого времени его можно забрать.
Клиент может отказаться от товара в следующих случаях: если привезли не то, что он заказывал, срок годности блюда или напитка истек, товар имеет признаки испорченного, упаковка сильно деформирована.
Если клиент отказывается от заказа два и более раз, не объясняя причин, ресторан имеет право отказать в оформлении доставки.
В случае если будут нарушены условия договора, которые касаются ассортимента, качества, количества товара и его упаковки, клиент может оставить претензию в течение 10 дней с момента получения товара. Обязательно оформление в письменном виде. Потребуется указать дату, время, блюда, суть претензии, приложить чек и другие документы, в том числе подтверждающие убытки.
Сайт ресторана Маки Маки предлагает клиентам оформить заказ с регистрацией личного кабинета или без этого. Использование промокодов и купонов доступно в обоих случаях.
Чтобы активировать промокод или купон на сайте, рекомендуется придерживаться следующей инструкции:
Перейти на сайт Маки Маки в раздел «Меню доставки».
Выбрать понравившиеся позиции и положить их в корзину.
Нажать на кнопку «Открыть корзину».
Пролистать страницу до конца.
В строку «Введите купон» вставить скопированный промокод.
Нажать на кнопку «Ок» и перейти к оформлению заказа.
После применения промокода указываются контактные данные: имя, номер телефона. Далее нужно заполнить поля, куда привезти заказ, если это доставка, или выбрать ресторан, если самовывоз. Оставшиеся пункты: когда привезти, способ оплаты, и можно добавить комментарий к заказу.
Если все поля заполнены и клиент нажал на кнопку оформления, в течение 1–15 минут ему перезвонит администратор. Он уточнит детали: количество персон, перечислит позиции в заказе и др.
Да, на сайте ресторана Маки Маки есть такая услуга. При оформлении заказа в разделе «Когда привезти» можно указать дату и точное время.
Для использования купона чаще всего достаточно кликнуть на предложение, и клиент будет перенаправлен на страницу с акцией. Иногда прилагаются промокоды, которые нужно активировать. Как их применить, описано выше.
Проверить, стабильно ли соединение с сетью. Потому что проблемы в самом промокоде не может быть, здесь размещаются только актуальные предложения.
Сначала нужно позвонить в ресторан. Администратор пришлет к клиенту курьера с формой, которую нужно будет заполнить при нем. Сотрудник заведения заберет заказ и вернет деньги.
Позвонить администратору заведения, он уточнит актуальный статус заказа.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Дисконт 30% при оформлении заказа на вынос от 1500 рублей с промокодом Маки Маки
|564***
|Промокод
|Минус 25% на доставку при заказе от 990 рублей с купоном Маки Маки
|550***
|Промокод
|Ролл Калифорния с крабом в подарок при заказе на вынос от 990 рублей с промокодом Маки Маки
|610***
|Скидка
|Большой выбор вкуснейших роллов
|не требуется
|Скидка
|Заказывайте сеты со скидками
|не требуется
|Скидка
|Сашими от 460 рублей с промокодом Маки Маки
|не требуется
|Скидка
|Заказывайте мидии от 505 рублей
|не требуется
|Скидка
|Большой выбор закусок от 150 рублей
|не требуется
|Скидка
|Лапша от 425 рублей
|не требуется
|Скидка
|Вкуснейшие десерты от 325 рублей
|не требуется