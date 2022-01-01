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65 оценок поставлено средняя 4.4
Если хочется сэкономить время и деньги и в одном месте по доступным ценам купить продукты для плова, мультиварку, посуду для сервировки стола и средство для ее мытья, это можно в пару кликов сделать на Vprok.ru. В продаже на сайте есть любые продовольственные и непродовольственные т ... овары, включая готовые блюда, бакалею, мясо, овощи и фрукты, а также товары для дома и бытовую технику. Выгодно закупаться в гипермаркете помогут разделы «Скидки до 50%» и «Упаковкой дешевле», а также скидочные купоны Vprok.ru.
Юридический адрес:
г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4
Телефон:
8 800 511-68-98
Соц. сети:
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Сайт Vprok — это интернет-магазин розничного гипермаркета Перекресток. С его помощью можно заказать доставку продуктов, выбрав среди более 55 000 позиций: экзотических фруктов, морепродуктов, товаров для детей, мам, животных, бытовой техники и др.
В магазине Впрок в %year% году продукты питания при перевозке находятся в боксах с сухим льдом для поддержания необходимых температурных режимов. В случае если товар окажется некачественным, сеть супермаркетов компенсирует его стоимость. А если привезут просроченную продукцию, то, помимо компенсации стоимости, еще и начислят бонусы в размере половины цены такого товара.
Чтобы получить дополнительную скидку, используя промокоды на заказ, регистрироваться необязательно. Предварительно придется выбрать способ получения заказа — для доставки указать точный адрес проживания или нужный регион самовывоза с адресом ближайшего магазина.
Чтобы применить промокод Впрок, рекомендуется воспользоваться инструкцией:
Открыть сайт или каталог товаров в мобильном приложении.
Кликнуть на кнопку «Купить» напротив нужной позиции и указать количество товара.
Навести курсор на корзину и нажать на «Перейти в корзину».
Справа от списка товаров найти специальное поле «Промокод».
Вставить один из скопированных на сайте промокодов.
Нажать на стрелочку рядом с полем для ввода для активации промокода.
Страница обновится, и отобразится информация с новой суммой заказа. Для оформления покупки на сайте Перекресток Впрок останется указать дату доставки, время получения, электронную почту, номер карты участника программы лояльности и телефона.
Одна из выгодных акций — промокод Впрок на первую покупку, который поможет сэкономить при знакомстве с сетью. Благодаря этому клиенты смогут делать первые покупки для себя с хорошей скидкой от 10%.
В некоторых случаях для получения скидки требуется набрать товары на определенную сумму. Например, на %month% %year% года действуют акционные предложения с выгодой до 20% при покупке от 5000 рублей. Также есть скидки с актуальными промокодами на заказы до 50% на молочную продукцию, мясо, птицу, рыбу, овощи, фрукты, ягоды, бакалею, бытовую химию и товары для мам.
В обычных магазинах приходится тратить время на поиск товара и очереди у касс. В онлайн-гипермаркете Перекресток Впрок не придется этого делать, к тому же ассортимент товаров значительно больше, чем на полках офлайн-площадок.
Всегда есть возможность воспользоваться специальными предложениями для заказов, которые есть на этом сайте. Развитая сеть доставки магазина Перекресток позволит не тратить лишнее время на поездку, а уделить внимание более важным задачам и оформить покупку в любое время, потому что курьеры работают без выходных с 8:00 до 24:00.
Оформление заказов доступно на сумму от 2000 рублей. Бесплатная доставка действует только от 4000 рублей. Специальные промокоды помогут дополнительно сэкономить. Хоть доставка и стоит от 99 рублей, но есть возможность не платить за нее.
Сумма покупки будет заморожена на карте клиента и спишется в тот момент, когда он получит заказ от курьера. Итоговая стоимость может измениться, если есть позиции весовых товаров или каких-то не будет в наличии.
Да, можно частично расплатиться наличными и частично – картой.
Максимальный вес одного заказа – полтонны, а объем – 3,5 куб. м.
На текущей странице собраны промокоды для новых пользователей, скидки на заказ от определенной суммы и покупку товаров с доставкой в продуктомат, а также акции и распродажи.
Да, Впрок разрешает частичный выкуп товаров или полный отказ от покупки до оплаты курьеру.
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