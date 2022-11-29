Версия от 29.11.2022 г.

Политика обработки персональных данных

1. Общие положения Настоящая политика обработки персональных и иных данных составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности и конфиденциальности персональных и иных данных в ООО «СПАРТА» в рамках использования сервиса.

Оператор ставит своей важнейшей целью и условием осуществления своей деятельности соблюдение прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных и иных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

Настоящая политика Оператора в отношении обработки персональных и иных данных (далее — Политика) применяется ко всей информации, которую Оператор может получить о посетителях веб-сайта https://www.kp.ru/promokod/ (далее веб-сайт Оператора), о пользователях, которые используют купоны представленные сервисом (далее купоны представленные Оператором). Когда пользователь использует веб-сайты Оператора, различные типы информации, как позволяющей, так и не позволяющей идентифицировать пользователя, могут стать доступны или намеренно собраны Оператором и третьими лицами, которые предоставляют нам статистику использования сайта. Оператор обязуется обеспечивать конфиденциальность такой информации и собирать только те персональные данные, которые позволяют нам обеспечивать качественное предоставление услуг, анализировать функциональность нашего сайта и предлагаемых сервисов. Пользователь сможет в любое время отказаться от своего согласия на обработку персональных данных. Для этого, а также при наличии дополнительных вопросов в отношении данной политики конфиденциальности следует направить письмо на адрес promokodi@kp.ru.

2. Какую информацию мы собираем Оператор осуществляет обработку персональных данных Пользователя, позволяющих однозначно его идентифицировать, только в случае, описанном в пункте 2.1.1 настоящей политики. Оператор обрабатывает обезличенные данные о Пользователе, как это описано в пунктах 2.1.2, 2.2, 2.3, 3.

2.1 Информация, собираемая о посетителях веб-сайтов Оператора.

2.1.1) В целях получения обратной связи или любых вопросов, которые могут у вас возникнуть.

Адрес электронной почты Имя, Фамилия Любая дополнительная информация, которую вы можете оставить в комментарии.

Вы предоставляете нам эту информацию, используя форму «Контакты».

2.1.2) В целях обеспечение работы веб-сайта, анализа функциональности веб-сайта, предлагаемых сервисов повышение качества и безопасности таких услуг.

Онлайн идентификатор пользователя IP-адрес пользователя Тип и версия устройства Пользователя Версия браузера Пользователя Информация о совершенных кликах по баннерам и ссылкам URL ссылающегося домена (ранее посещенная страница) Информация о взаимодействии Пользователя со страницей Сведения о входе и выходе Пользователя с веб-сайта (информация о соответствующих страницах) Сведения о настройках cookies в браузере Пользователя.

2.2 Информация, собираемая о посетителях купонных веб-страниц Оператора.

В целях обеспечения работы веб-страницы, обеспечения качественного предоставления услуг, анализа функциональности веб-страницы, предлагаемых сервисов и предоставления пользователю возможности использовать купонный сервис.

Онлайн идентификатор пользователя IP-адрес пользователя Тип и версия устройства Пользователя Версия браузера Пользователя Информация о совершенных кликах по баннерам и ссылкам URL ссылающегося домена (ранее посещенная страница) Информация о взаимодействии Пользователя со страницей Сведения о входе и выходе Пользователя с веб-сайта (информация о соответствующих страницах) Сведения о настройках cookies в браузере Пользователя.

2.3 Информация, собираемая о пользователях, которые используют купоны, представленные сервисом Оператора

В обеспечение качественного предоставления услуг, анализа функциональности веб-страницы, предлагаемых сервисов, предоставления пользователю возможности использовать купонный сервис.

Онлайн идентификатор пользователя IP-адрес пользователя Тип и версия устройства Пользователя Версия браузера Пользователя Информация о совершенных кликах по баннерам и ссылкам URL ссылающегося домена (ранее посещенная страница) Информация о взаимодействии Пользователя со страницей Сведения о входе и выходе Пользователя с веб-сайта Сведения о настройках cookies в браузере Пользователя.

3. Файлы сookie 3.1) Для целей, описанных выше, мы используем также аналитические инструменты и сookie файлы сторонних сервисов.

На веб-сайте и веб-страницах может происходить сбор и обработка следующих обезличенных данных о пользователях (в т.ч. файлов «cookie») с помощью сервисов интернет-статистики Яндекс Метрика и других. Веб-сайт и веб-страница использует файлы сookie, которые позволяют сделать наш сервис более эффективным, безопасным и удобным для пользователя. Сookie – это небольшой текстовый файл, который передаётся браузеру пользователя и сохраняется на оборудовании пользователя. Большинство посещаемых пользователем сайтов используют файлы сookie для улучшения работы с сайтом. Эти файлы позволяют сайту «запомнить» пользователя либо на время посещения сайта, либо на последующие визиты. Файлы сookie применяются в различных целях: например, они позволяют сохранить настройки поиска пользователя, помогают зарегистрироваться в сервисах или используются для таргетирования рекламы.

3.2) В частности, мы используем следующие категории файлов сookie:

Информация об использовании нашего сайта будет сохранена в файле сookie и извлечена оттуда при повторном посещении сайта. Это позволяет нам идентифицировать пользователя при дальнейших посещениях нашего сайта и персонализировать наши сервисы под конкретные нужды пользователя. Строго необходимые файлы сookie: Файлы сookie необходимы для предоставления услуг и функций, которые вы запрашиваете в каждом конкретном случае. Мы можем использовать файлы сookie и технологии отслеживания, необходимые для предотвращения мошеннической деятельности, повышения уровня безопасности, для системного администрирования. Без использования таких файлов предоставления услуг невозможно. Аналитические и связанные с производительностью файлы сookie: мы можем использовать файлы сookie, чтобы оценить эффективность наших сервисов, мероприятий, интернет страниц, в том числе в рамках нашей аналитической деятельности для улучшения контента, предлагаемого через Сервисы. Функциональные файлы сookie: мы можем использовать файлы Сookie, чтобы узнать, к примеру, посещали ли вы Сервисы ранее, или, если вы новый посетитель, чтобы определить оферы или сервисы, к которым вы испытываете наибольший интерес. Технологии таргетинга: мы можем использовать технологии отслеживания для доставки контента. Пользуясь нашими Сервисами, вы даёте согласие на использование файлов сookie и технологий отслеживания и соответствующую обработку информации. Пользователь может ограничить или запретить использование файлов сookie при помощи настроек своего браузера. Среди прочих типов файлов сookie мы используем сеансовые файлы сookie, которые автоматически удаляются, как только пользователь покидает наш сайт. Файлы сookie, которые мы храним на оборудовании пользователя, не наносят вреда и не содержат вирусов.

3.3) Подробнее об аналитических инструментах

3.3.1)Yandex Metrica - https://yandex.com/legal/privacy/ Для прекращения сбора данных сервисом можете использовать https://yandex.com/support/metrica/general/opt-out.html

3.3.2) Если вы хотите отключить cookie, вы можете использовать инструкции браузеров Microsoft Edge Mozilla Firefox Microsoft Internet Explorer Opera Apple Safari

4. Порядок сбора, хранения, передачи и других видов обработки данных Безопасность данных, которые обрабатываются Оператором, обеспечивается путем реализации правовых, организационных и технических мер, необходимых для выполнения в полном объеме требований действующего законодательства в области защиты данных. Оператор обеспечивает сохранность данных и принимает все возможные меры, исключающие доступ к данным неуполномоченных лиц. Данные Пользователя могут быть предоставлены третьим лицам, если это предусмотрено действующим законодательством (налоговые, правоохранительные органы и др.) и/или настоящей Политикой. В рамках настоящей Политики третьими лицами также признаются деловые партнеры и поставщики услуг, с которыми ООО «СПАРТА» имеет договорные отношения в рамках предоставления доступа к Веб-сайту и соответствующим услугам. При посещении пользователем других веб-сайтов третьих лиц, в том числе веб-сайта третьего лица, на котором располагаются купонные страницы или при использовании пользователем купонна на веб-сайте третьего лица, третьими лицами могут собираться дополнительно персональные данные пользователей.

4.1 Порядок сбора, хранения, передачи и других видов обработки данных на веб-сайтах третьих лиц.

Веб-сайты и веб-страницы Оператора могут содержать гиперссылки на сайты, принадлежащие третьим лицам. Оператор не контролирует и не несёт ответственности за политику конфиденциальности на сайтах третьих лиц. Оператор не несет ответственности за сбор, обработку данных и не обеспечивает безопасность при посещении пользователем других веб-сайтов третьих лиц, в том числе веб-сайта третьего лица, на котором располагаются купонные страницы Оператора или при использовании пользователем купонна. Для получения информации о порядке и правилах обработки ваших данных, на веб-сайтах третьих лиц - пользователь может ознакомиться с Политиками обработки персональных данных посещаемого веб-сайта или связаться напрямую с оператором обеспечивающих работу веб-сайта. Время от времени политика конфиденциальности может обновляться.

5. Трансграничная передача данных Трансграничная передача может осуществляться в рамках использования аналитических инструментов, указанных в пункте 3.3.1. Пользователь может отключить возможность сбора и обработки данных, как это описано в пункте 3.3.3)

6. Срок хранения данных Оператор хранит персональные данные пользователя до тех пор, пока не будет выполнена задача, для которой они были собраны, либо до истечения срока обязательного хранения персональной информации, предусмотренного законодательством. В случае выполнения того или иного условия персональные данные пользователя будут удалены.

7. Права пользователей 7.1. Пользователь веб-сайтов и веб-страниц Оператора сайтов имеет право в любой момент запросить информацию о типе и объёме данных пользователя, сохраняемых во время посещения сайта. 7.2. По запросу пользователю будет предоставлена информация об интересующих его данных. Данная услуга предоставляется бесплатно. 7.3. Требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки; 7.4 Отозвать свое согласие на обработку персональных данных; 7.5 Требовать устранения неправомерных действий Оператора в отношении его персональных данных; 7.6 Обжаловать действия или бездействие Оператора, если считает, что Оператор осуществляет обработку его персональных данных с нарушением требований Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» или иным образом нарушает его права и свободы; 7.7 На защиту своих прав и законных интересов;