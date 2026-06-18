Промокоды Полис 812 (Polis 812) на Июнь 2026
Список рабочих купонов и акций Полис 812. Актуальных промокодов на сегодня: 8
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Скидка
Проверено
Страховка для автомобиля для выезда за границу
Действителен до 31.12.2026
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Скидка
Проверено
Туристическая страховка для туристов, выезжающих за рубеж
Действителен до 31.12.2026
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Скидка
Проверено
Страхование от укуса клеща
Действителен до 31.12.2026
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Скидка
Проверено
Страхование ипотеки онлайн без агентов и визита в офис
Действителен до 31.12.2026
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Скидка
Проверено
Страховка от невыезда на случай отмены поездки по разным причинам
Действителен до 31.12.2026
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Скидка
Туристическая страховка для РФ и Крыма
Действителен до 31.12.2026
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Скидка
Страхование квартиры от пожара, залива, ограбления и других непредвиденных обстоятельств
Действителен до 31.12.2026
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Скидка
Страхование спортсменов
Действителен до 31.12.2026
Лучшие промокоды Полис 812 2026
|Тип
|Детали скидки
|Код
|Скидка
|Страховка для автомобиля для выезда за границу
|не требуется
|Скидка
|Туристическая страховка для туристов, выезжающих за рубеж
|не требуется
|Скидка
|Страхование от укуса клеща
|не требуется
|Скидка
|Страхование ипотеки онлайн без агентов и визита в офис
|не требуется
|Скидка
|Страховка от невыезда на случай отмены поездки по разным причинам
|не требуется
|Скидка
|Туристическая страховка для РФ и Крыма
|не требуется
|Скидка
|Страхование квартиры от пожара, залива, ограбления и других непредвиденных обстоятельств
|не требуется
|Скидка
|Страхование спортсменов
|не требуется