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Промокоды Полис 812

Промокоды Полис 812 (Polis 812) на Июнь 2026

Список рабочих купонов и акций Полис 812. Актуальных промокодов на сегодня: 8

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Скидка
Проверено
Страховка для автомобиля для выезда за границу
Действителен до 31.12.2026
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Скидка
Проверено
Туристическая страховка для туристов, выезжающих за рубеж
Действителен до 31.12.2026
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Скидка
Проверено
Страхование от укуса клеща
Действителен до 31.12.2026
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Скидка
Проверено
Страхование ипотеки онлайн без агентов и визита в офис
Действителен до 31.12.2026
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Скидка
Проверено
Страховка от невыезда на случай отмены поездки по разным причинам
Действителен до 31.12.2026
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Скидка
Туристическая страховка для РФ и Крыма
Действителен до 31.12.2026
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Скидка
Страхование квартиры от пожара, залива, ограбления и других непредвиденных обстоятельств
Действителен до 31.12.2026
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Скидка
Страхование спортсменов
Действителен до 31.12.2026
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Лучшие промокоды Полис 812 2026

Тип Детали скидки Код
СкидкаСтраховка для автомобиля для выезда за границуне требуется
СкидкаТуристическая страховка для туристов, выезжающих за рубежне требуется
СкидкаСтрахование от укуса клещане требуется
СкидкаСтрахование ипотеки онлайн без агентов и визита в офисне требуется
СкидкаСтраховка от невыезда на случай отмены поездки по разным причинамне требуется
СкидкаТуристическая страховка для РФ и Крымане требуется
СкидкаСтрахование квартиры от пожара, залива, ограбления и других непредвиденных обстоятельствне требуется
СкидкаСтрахование спортсменовне требуется