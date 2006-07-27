Политика обработки персональных и иных данных Версия от 10.08.2021

1. Общие положения

Настоящая политика обработки персональных и иных данных составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности и конфиденциальности персональных и иных данных в ООО «ПРОЕКТЫ».

Оператор ставит своей важнейшей целью и условием осуществления своей деятельности соблюдение прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных и иных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

Настоящая политика Оператора в отношении обработки персональных и иных данных (далее – Политика) применяется ко всей информации, которую Оператор может получить о посетителях веб-сайта https://www.kp.ru/promokod/.

2. Основные понятия, используемые в Политике

Автоматизированная обработка персональных данных — обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники;

Блокирование персональных данных — временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных);

Веб-сайт — совокупность графических и информационных материалов, а также программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети интернет по сетевому адресу https://www.kp.ru/promokod/.

Информационная система персональных данных — совокупность содержащихся в базах данных персональных данных, и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств;

Конфиденциальность персональных данных — обязательное для соблюдения Оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания;

Обезличивание персональных данных — действия, в результате которых невозможно определить без использования дополнительной информации принадлежность персональных данных конкретному пользователю или иному субъекту персональных данных;

Обработка персональных данных — любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;

Оператор — государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными;

Персональные данные — любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому Пользователю веб-сайта https://www.kp.ru/promokod/;

Пользователь — любой посетитель веб-сайта https://www.kp.ru/promokod/;

Предоставление персональных данных — действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;

Распространение персональных данных — любые действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц (передача персональных данных) или на ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным данным каким-либо иным способом;

Трансграничная передача персональных данных — передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому или иностранному юридическому лицу;

Уничтожение персональных данных — любые действия, в результате которых персональные данные уничтожаются безвозвратно с невозможностью дальнейшего восстановления содержания персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных.

3. Оператор может обрабатывать следующие данные Пользователя

На веб-сайте может происходить сбор и обработка следующих обезличенных данных о пользователях (в т.ч. файлов «cookie») с помощью сервисов интернет-статистики Яндекс Метрика, Google Analytics (Гугл Аналитика) и других:

Обобщенные сведения о местоположении Пользователя без указания данных, которые могут прямо или косвенно идентифицировать Пользователя или содействовать такой идентификации; Сведения о возрасте либо возрастной группе, к которой принадлежит Пользователь; Сведения о половой принадлежности Пользователя; Сведения об интересах Пользователя; Сведения о языке, используемом Пользователем и/или использующимся в рамках интерфейса Пользователя; Тип и версия устройства Пользователя; Версия браузера Пользователя; Разрешение экрана в рамках устройства Пользователя; Информация о совершенных кликах по баннерам и ссылкам; URL ссылающегося домена (ранее посещенная страница); Информация о взаимодействии Пользователя со страницей; Сведения о входе и выходе Пользователя с веб-сайта (информация о соответствующих страницах); Сведения о настройках cookies в браузере Пользователя.

Оператор подтверждает, что в рамках веб-сайта не происходит сбор и обработка персональных данных Пользователей, кроме случаев, прямо указанных в настоящей Политике. Собираемая в соответствии с настоящим пунктом информация и данные являются недостаточными для идентификации Пользователя, так как не позволяют прямо или косвенно определить конкретное физическое лицо.

Дополнительно, в каждом случае доступа Пользователя на веб-сайт сервера автоматически сохраняют общие данные о доступе в файлах журналов сервера.

Такие данные включают следующее:

Вызываемый веб-сайт; IP-адрес направляющей запрос системы; Информация о типе и версии используемого браузера; Используемая операционная система.

4. Использование специальных возможностей Веб-сайта

Цели обработки данных:

Надлежащее оказание услуг и повышение качества таких услуг.

Сюда относится использование информации для управления техническими и функциональными аспектами Веб-сайта и их усовершенствования, повышения качества услуг, удобства сайта для Пользователей, а также оптимизации контента и выбора функциональных возможностей.

Оплата комиссий.

Оператор собирает и обрабатывает информацию о посещениях Веб-сайта и использовании оказываемых услуг, включая осуществление расчетов и выставление счетов по соответствующим комиссионным платежам в адрес своих контрагентов, поскольку ООО «ПРОЕКТЫ» взимает комиссионные. Благодаря этому услуги Веб-сайта остаются бесплатными для Пользователей. ООО «ПРОЕКТЫ» не взимает комиссионные платежи с Пользователей, а персональные данные Пользователей не передаются контрагентам для указанных целей.

Адаптация предложений.

Реклама с учетом использования («ретаргетинг»)

Обезличенные данные Пользователей, собираемые с помощью сервисов интернет-статистики, служат для сбора информации о действиях Пользователей на Веб-сайте, улучшения качества Веб-сайта и его содержания.

5. Правовые основания обработки персональных и иных данных

Оператор не осуществляет обработку персональных данных Пользователя, кроме случаев направления Пользователем запроса в адрес Оператора и наличия в таком запросе персональных данных Пользователя. В этом случае персональные данные Пользователя подлежат обработке исключительно для целей предоставления ответа на запрос Пользователя и уничтожаются сразу после предоставления соответствующего ответа.

Оператор обрабатывает обезличенные данные о Пользователе в случае, если это допускается с учетом настроек браузера Пользователя (включено сохранение файлов «cookie» и использование технологии JavaScript).

6. Порядок сбора, хранения, передачи и других видов обработки данных

Безопасность данных, которые обрабатываются Оператором, обеспечивается путем реализации правовых, организационных и технических мер, необходимых для выполнения в полном объеме требований действующего законодательства в области защиты данных.

Оператор обеспечивает сохранность данных и принимает все возможные меры, исключающие доступ к данным неуполномоченных лиц.

Данные Пользователя могут быть предоставлены третьим лицам, если это предусмотрено действующим законодательством (налоговые, правоохранительные органы и др.) и/или настоящей Политикой только с согласия Пользователя.

В рамках настоящей Политики третьими лицами также признаются деловые партнеры и поставщики услуг, с которыми ООО «ПРОЕКТЫ» имеет договорные отношения в рамках предоставления доступа к Веб-сайту и соответствующим услугам.

Срок обработки персональных данных является неограниченным, кроме случаев, указанных в настоящей Политике. Пользователь может в любой момент отозвать свое согласие на обработку данных, направив Оператору уведомление посредством электронной почты на электронный адрес Оператора coupons@wlproduct.com с пометкой «Отзыв согласия на обработку данных».

7. Трансграничная передача данных

Оператор до начала осуществления трансграничной передачи данных обязан убедиться в том, что иностранным государством, на территорию которого предполагается осуществлять передачу данных, обеспечивается надежная защита прав субъектов данных.

Трансграничная передача данных на территории иностранных государств, не отвечающих вышеуказанным требованиям, может осуществляться только в случае наличия согласия в письменной форме субъекта данных на трансграничную передачу его данных и/или исполнения договора, стороной которого является субъект данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

8. Обеспечение безопасности и конфиденциальности персональных данных

Безопасность и конфиденциальность персональных данных, обрабатываемых Оператором, обеспечивается реализацией правовых, организационных и технических мер, необходимых для обеспечения требований федерального законодательства в области защиты персональных данных.

Для предотвращения несанкционированного доступа к персональным данным Оператором применяются следующие организационно-технические меры:

назначение должностных лиц, ответственных за организацию обработки и защиты персональных данных; ограничение состава лиц, допущенных к обработке персональных данных; ознакомление субъектов с требованиями федерального законодательства и нормативных документов Оператора по обработке и защите персональных данных; организация учета, хранения и обращения носителей, содержащих информацию с персональными данными; определение угроз безопасности персональных данных при их обработке, формирование на их основе моделей угроз; разработка на основе модели угроз системы защиты персональных данных; проверка готовности и эффективности использования средств защиты информации; разграничение доступа пользователей к информационным ресурсам и программно-аппаратным средствам обработки информации; регистрация и учет действий пользователей информационных систем персональных данных; использование антивирусных средств и средств восстановления системы защиты персональных данных; применение в необходимых случаях средств межсетевого экранирования, обнаружения вторжений, анализа защищенности и средств криптографической защиты информации; организация пропускного режима на территорию Оператора, охраны помещений с техническими средствами обработки персональных данных.

9. Заключительные положения

ООО «ПРОЕКТЫ» вправе вносить изменения в настоящую Политику обработки персональных данных без согласия Пользователя.

Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам, касающимся обработки его данных, обратившись к Оператору с помощью электронной почты coupons@wlproduct.com.

В данном документе будут отражены любые изменения политики обработки персональных данных Оператором. Политика действует бессрочно до замены ее новой версией.

Пользователь подтверждает, что его согласие с настоящей Политикой свидетельствует о полном и безоговорочном согласии с тем, что настоящая Политика в совокупности с согласием Пользователя с ее условиями, а также иными акцептованными документами, размещенными в рамках Веб-сайта, представляет собой двусторонний договор, в рамках и в целях исполнения которого Оператором осуществляется обработка предоставленных данных.

Актуальная версия Политики в свободном доступе расположена в сети Интернет по адресу https://www.kp.ru/promokod//privacy-policy.html