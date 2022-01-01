Промокоды Skysmart на Август 2022

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Предложение доступно для новых учеников при первой оплате.
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Предложение действует на предметы: Уроки Русского языка, Русский язык ЕГЭ/ОГЭ, Русский язык Премиум, Русский язык Премиум ЕГЭ/ОГЭ, Математика, Потоковая Математика, Потоковая Математика (ЕГЭ), Экзамен по Математике, Математика Премиум, Математика Премиум ЕГЭ/ОГЭ, Английский детский Премиум, Английский детский Премиум ЕГЭ/ОГЭ, Английский язык с англоязычным преподавателем, Английский язык с русскоязычным преподавателем, Английский язык с англоязычным преподавателем (короткие уроки), Английский язык с русскоязычным преподавателем (короткие уроки), Экзамен по Английскому языку, Уроки Физики, Физика ЕГЭ/ОГЭ, Шахматы, Обществознание, Обществознание ЕГЭ/ОГЭ, Индивидуальное занятие по Химии ЕГЭ/ОГЭ, Дошкольная подготовка, Компьютерные курсы
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Получите 3 урока в подарок при оплате пакета от 8 уроков. Предложение доступно только новым ученикам.
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Дарим 3 урока и 1 месяц разговорных клубов.
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Предложение доступно при оплате 16 уроков по подготовке к школе до вводного урока.
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Получите подарок при оплате 128 уроков по компьютерным курсам до вводного урока.
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Дарим 1 урок и 1 месяц разговорных клубов.
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При оплате 128 уроков по русскому языку мы дарим 3 урока + 50 филологических клубов.
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Заберите в подарок 1 урок и 6 физических лабораторий.
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Акция действует при покупке пакета на 64 урока. Вы получите 3 урока + 20 математических лабораторий в подарок.
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Дарим 1 бесплатный урок и 1 месяц разговорного клуба.
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Получите в подарок 2 бесплатных урока и 1 месяц разговорного клуба.
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Предложение действует при покупке пакета на 16 уроков.
799Р
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990Р
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Предложение доступно для новых учеников при первой оплате.
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Предложение действует на предметы: Уроки Русского языка, Русский язык ЕГЭ/ОГЭ, Русский язык Премиум, Русский язык Премиум ЕГЭ/ОГЭ, Математика, Потоковая Математика, Потоковая Математика (ЕГЭ), Экзамен по Математике, Математика Премиум, Математика Премиум ЕГЭ/ОГЭ, Английский детский Премиум, Английский детский Премиум ЕГЭ/ОГЭ, Английский язык с англоязычным преподавателем, Английский язык с русскоязычным преподавателем, Английский язык с англоязычным преподавателем (короткие уроки), Английский язык с русскоязычным преподавателем (короткие уроки), Экзамен по Английскому языку, Уроки Физики, Физика ЕГЭ/ОГЭ, Шахматы, Обществознание, Обществознание ЕГЭ/ОГЭ, Индивидуальное занятие по Химии ЕГЭ/ОГЭ, Дошкольная подготовка, Компьютерные курсы
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Получите 3 урока в подарок при оплате пакета от 8 уроков. Предложение доступно только новым ученикам.
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Дарим 3 урока и 1 месяц разговорных клубов.
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Предложение доступно при оплате 16 уроков по подготовке к школе до вводного урока.
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Получите подарок при оплате 128 уроков по компьютерным курсам до вводного урока.
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Дарим 1 урок и 1 месяц разговорных клубов.
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При оплате 128 уроков по русскому языку мы дарим 3 урока + 50 филологических клубов.
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Заберите в подарок 1 урок и 6 физических лабораторий.
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Акция действует при покупке пакета на 64 урока. Вы получите 3 урока + 20 математических лабораторий в подарок.
беспл
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