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6 оценок поставлено средняя 5
Ювелирный магазин Sokolov — торговая марка, которая предлагает покупателям стильные часы и украшения, выполненные из благородных металлов — серебра, золота и платины. Многие украшения инкрустируют драгоценными и полудрагоценными камнями, Чтобы покупки были выгодными, бренд предлагае ... т использовать промокоды Sokolov. Сегодня компания имеет точки продаж в России и европейских странах, где покупатели могут купить серьги, браслеты, сувениры, часы. Действующие коды Sokolov вы найдете на нашем сайте.
Юридический адрес:
г. Москва, пл. Киевского Вокзала, 2, ТРЦ Европейский
Электронная почта:
support@sokolov.ru
Телефон:
+7 (800) 1000-750
Соц. сети:
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Sokolov — российский ювелирный бренд, который появился в 1993 году. Изначально он предлагал украшения, изготовленные в небольшой семейной мастерской. Сейчас у него есть собственный интернет-магазин и сеть шоурумов. Сэкономить на покупках можно, использовав промокод компании Sokolov. Все выгодные акционные предложения ювелирного бренда собраны здесь. Информация постоянно обновляется, поэтому данные о скидках, бонусных кодах и бесплатных купонах сети магазинов Соколов всегда актуальны.
В каталоге интернет-магазина можно найти ювелирные украшения из золота, серебра, платины (в том числе с драгоценными камнями) для мужчин и женщин. Также на сайте бренда есть бижутерия не из драгоценных металлов (стали и других), часы. При оформлении заказа на любой товар можно использовать бесплатный купон или акционный промокод Соколов для получения дополнительной скидки.
Проще всего сэкономить и снизить стоимость заказа, делая покупки по лучшим ценам в разделе «Аутлет». Там собраны ювелирные украшения, которые не пользуются большим спросом. Тем не менее достойные изделия найти можно. Стоимость изделий из «Аутлет» может быть снижена на 60–70%.
Второй вариант покупки товаров со скидкой — оформление заказа во время действия акций. Большинство из них предусматривает снижение цены на отдельную категорию или подборку украшений. Величина скидки обычно составляет 10–20%, но может и отличаться. Тут все зависит от условий конкретного акционного предложения.
Каждый покупатель может приобрести ювелирные изделия бренда со скидкой, если перед покупкой сдаст старые украшения. Опция доступна только в офлайн-магазинах компании. Стоимость товаров уменьшается на сумму, в которую специалисты компании оценили сданную клиентом вещь.
Приобрести ювелирные украшения со скидкой можно, оплатив покупку баллами программы лояльности Сбербанка «Спасибо». Бонусы могут быть начислены в других магазинах. Цена товара уменьшается максимум на 99%.
Приобретение товара со скидкой возможно, если использовать при оформлении заказа на сайте Соколов промокод. Также она доступна по бесплатным купонам сети ювелирных магазинов. Этот вариант экономии имеет ряд преимуществ над остальными. Во-первых, для активации промокода не надо копить бонусы или соблюдать условия акции. Во-вторых, скидки по купонам и бонусным кодам могут достигать 30–50% от первоначальной цены ювелирных украшений бренда.
Чтобы использовать промокод Соколов, необходимо сделать следующее:
Внимательно изучить выгодные акционные предложения.
Выбрать подходящий промокод для скидки и скопировать его.
Открыть ресурс ювелирного бренда.
Выбрать украшение и добавить его в корзину.
На странице оформления заказа ввести код в специальное поле и нажать «Применить».
Закончить покупку.
Иногда в Соколов купоны применяются по-другому. Для их активации нужно ознакомиться с акционными предложениями и щелкнуть на подходящее. Произойдет переход в онлайн-магазин бренда. Там надо выбрать ювелирное изделие и приобрести его. Скидка будет применена без ввода кода, купоны Sokolov активируются автоматически.
Чтобы заказать ювелирное украшение в онлайн-магазине компании, нужно:
Открыть ресурс ювелирного бренда.
Выбрать украшение, указать размер или тип, нажать «Купить».
Кликнуть по значку с тележкой, щелкнуть «Оформить заказ».
Пройти процесс подтверждения телефона.
Выбрать тип доставки (курьер, пункт выдачи или самовывоз из магазина).
Указать способ оплаты (карта, наличные при получении или баллы «Спасибо»).
Ввести e-mail, имя, фамилию и адрес.
Нажать «Перейти к оплате» (если выбран расчет картой или бонусами Сбера).
Все, оформление заказа завершено. Магазин сообщит, когда ювелирное изделие будет готово к выдаче (или когда планируется прибытие курьера).
Перечень предложений на сайте обновляется каждый день. Как только появляются новые скидки и акции, список купонов пополняется вручную.
Торговая марка производит ювелирные изделия почти три десятка лет. Товары бренда считаются лучшими на российском рынке. Компания располагает современным производством, использует высококлассное сырье и сопровождает все позиции гарантией.
Его нужно скопировать и вставить в специальное поле в момент оформления заказа. Скидка вычитается из суммы заказа автоматически.
Отзывы о компании в основном положительные. Бренду доверяют покупатели из всех регионов страны, а также известные люди.
При оформлении подписки клиент получает эксклюзивные предложения для еще большей экономии.