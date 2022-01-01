Как заказать украшение со скидкой в магазине Sokolov

Проще всего сэкономить и снизить стоимость заказа, делая покупки по лучшим ценам в разделе «Аутлет». Там собраны ювелирные украшения, которые не пользуются большим спросом. Тем не менее достойные изделия найти можно. Стоимость изделий из «Аутлет» может быть снижена на 60–70%.

Второй вариант покупки товаров со скидкой — оформление заказа во время действия акций. Большинство из них предусматривает снижение цены на отдельную категорию или подборку украшений. Величина скидки обычно составляет 10–20%, но может и отличаться. Тут все зависит от условий конкретного акционного предложения.

Каждый покупатель может приобрести ювелирные изделия бренда со скидкой, если перед покупкой сдаст старые украшения. Опция доступна только в офлайн-магазинах компании. Стоимость товаров уменьшается на сумму, в которую специалисты компании оценили сданную клиентом вещь.

Приобрести ювелирные украшения со скидкой можно, оплатив покупку баллами программы лояльности Сбербанка «Спасибо». Бонусы могут быть начислены в других магазинах. Цена товара уменьшается максимум на 99%.

Приобретение товара со скидкой возможно, если использовать при оформлении заказа на сайте Соколов промокод. Также она доступна по бесплатным купонам сети ювелирных магазинов. Этот вариант экономии имеет ряд преимуществ над остальными. Во-первых, для активации промокода не надо копить бонусы или соблюдать условия акции. Во-вторых, скидки по купонам и бонусным кодам могут достигать 30–50% от первоначальной цены ювелирных украшений бренда.