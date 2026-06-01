промокод т банк

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Промокоды Т-Банк

Промокоды Т-Банк на Июнь 2026

Промокоды Т-Банк на карты, сервисы и покупки. Актуальных купонов на сегодня: 26

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О Т-Банке

Т-Банк (ранее Тинькофф) — онлайн-банк без отделений, работающий полностью через приложение и сайт tbank.ru. Все финансовые операции, от оформления карты до страхования автомобиля, доступны 24/7 без визита в офис.

Банк работает в нескольких направлениях: банковские продукты для частных клиентов, инвестиционные инструменты, страхование, мобильная связь и собственные бытовые сервисы. Большинство предложений сопровождаются кешбэком при оплате картой банка. Промокоды дают дополнительную скидку поверх стандартного кешбэка и применяются при первом использовании продукта или сервиса.

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Банковские карты и кешбэк

  1. Карта Black — дебетовая карта с кешбэком рублями до 30% у партнёров и до 15% ежемесячно в четырёх выбранных категориях. Выпуск и доставка бесплатны.

  2. Кредитные карты выпускаются с беспроцентным периодом до 55 дней и лимитом до 1 000 000 рублей. Новым держателям при оформлении доступны приветственные акции с повышенным кешбэком за первые траты.

  3. Дебетовая карта для ребёнка привязывается к счёту родителя. Родитель устанавливает лимиты и контролирует расходы через приложение. Выпускается с 7 лет.

  4. Рассрочка «Долями» позволяет разбить оплату любого заказа на части без переплаты. Лимит до 500 000 рублей, совместима с промокодами партнёров.

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Вклады, инвестиции и страхование

  1. Накопительный счёт открывается без ограничений по сроку, ставка до 10% годовых. Пополнение и снятие — в любое время без потери процентов.

  2. Брокерский счёт открывается в приложении за несколько минут. Доступны акции, облигации, фонды, валюта и структурные продукты. Для новых инвесторов банк периодически запускает акции с бесплатным обслуживанием счёта.

  3. Страхование охватывает несколько направлений: ОСАГО, КАСКО, страхование жизни, путешествий и имущества. Все полисы оформляются онлайн, часть продуктов поддерживает промокоды на первый полис.

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Сервисы Т-Банка со скидками и акциями

  • Т-Банк Город и Супермаркеты

Т-Банк Город — раздел приложения для оплаты городских услуг: штрафов ГИБДД, ЖКУ, парковок и госпошлин. Работает без дополнительной регистрации для всех клиентов банка.

Т-Банк Супермаркеты — подраздел Города для заказа продуктов с доставкой от 30 минут. Партнёры сервиса: ВкусВилл, Пятёрочка, Перекрёсток, Магнит, Лента, АШАН. За первую покупку начисляется кешбэк 15%, за последующие — 1%. Держатели карты Black, выбравшие категорию «Супермаркеты в Городе», получают до 30% кешбэка в течение месяца. Купоны для новых пользователей дают дополнительный кешбэк поверх стандартных условий.

  • Путешествия, Концерты и Т-Мобайл

Т-Банк Путешествия — сервис для бронирования авиабилетов, отелей, ж/д билетов и туров на tbank.ru/travel. Кешбэк за перелёты до 7%, за отели до 10% при оплате картой. Для новых пользователей сервиса доступны отдельные купоны на первое бронирование.

Т-Банк Концерты — покупка билетов на мероприятия с приоритетным доступом к предпродажам для держателей карты банка. Акционные условия анонсируются в разделе «Концерты» приложения.

Т-Мобайл — собственный мобильный оператор Т-Банка с тарифами от 0 рублей в месяц. SIM-карта доставляется бесплатно. На подключение нового номера периодически действуют промокоды с бонусными гигабайтами или скидкой на первый месяц.

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Как применить купон или промокод Т-Банка

  1. Скопируйте код из блока выше.

  2. Откройте сайт tbank.ru или приложение Т-Банка.

  3. Выберите продукт, услугу или сервис.

  4. На этапе оформления введите код в поле для промокода.

  5. Убедитесь, что условия применились до подтверждения заказа.

Купон для новых клиентов работает один раз на аккаунт. Применить два кода к одному оформлению нельзя. Часть предложений не требует промокода — кешбэк или скидка активируются автоматически при оплате картой Т-Банка.

Лучшие промокоды Т-Банк 2026

Тип Детали скидки Код
СкидкаДебетовая карта Black – кешбэк до 30% рублями!не требуется
СкидкаПеревод средств без комиссии на дебетовой карте Blackне требуется
СкидкаОформляйте дебетовую карту Black с бесплатным выпуском и доставкойне требуется
СкидкаКредитные карты с лимитом до 1 000 000 рублейне требуется
СкидкаБеспроцентный период до 55 дней на кредитных картах для физлиц!не требуется
СкидкаАкция: бесплатное обслуживание кредитных карт Platinum Premiumне требуется
СкидкаКарта ЛУКОЙЛ — Т‑Банк: кешбэк до 10% баллами за покупки на АЗС «ЛУКОЙЛ»не требуется
СкидкаБеспроцентные покупки до 55 дней по картам ЛУКОЙЛне требуется
СкидкаПовышенный кешбэк за топливо при оплате кредитной картой Лукойлне требуется
СкидкаНакопительный счет со ставкой до 10% годовыхне требуется

Часто задаваемые вопросы про Т-Банк

Промокод Т-Банк и промокод Тинькофф — это одно и то же?

Да. В 2024 году банк переименовали из Тинькофф в Т-Банк. Продукты и сервисы остались теми же, изменилось только название.

На какие продукты Т-Банка есть промокоды?

Купоны действуют на оформление банковских карт, страховых полисов, подключение Т-Мобайл, первые заказы в Супермаркетах и первое бронирование в Путешествиях. Перечень актуальных предложений смотрите в блоке выше.

Кешбэк и промокод работают вместе?

Да. Купон снижает стоимость оформления или даёт дополнительный кешбэк. Стандартный кешбэк по карте начисляется поверх и не отменяется.

Промокод Т-Банка работает без карты банка?

Купоны на первый заказ в сервисах и оформление новых продуктов доступны любому пользователю. Кешбэк на покупки начисляется только держателям карт Т-Банка.

Промокод на первый заказ в Супермаркетах можно использовать повторно?

Нет. Купоны для новых пользователей привязаны к аккаунту и срабатывают один раз.

Как выбрать категорию Супермаркеты для повышенного кешбэка?

В приложении Т-Банка перейдите в раздел «Кешбэк» и выберите «Супермаркеты в Городе» как одну из четырёх категорий. Кешбэк до 30% будет действовать весь текущий месяц.

Есть ли промокод при оформлении ОСАГО в Т-Банке?

Периодически банк запускает акции на страховые продукты для новых клиентов. Актуальные предложения по страхованию публикуются в блоке купонов выше.

Промокод Т-Мобайл работает для действующих клиентов банка?

Большинство купонов на подключение Т-Мобайл рассчитаны на новых абонентов. Условия применения указаны в описании конкретного предложения.

Рассрочка «Долями» совместима с промокодом?

Да. Скидка по купону применяется к полной сумме заказа, после чего остаток делится на части без переплаты.

Где ещё смотреть акции Т-Банка?

Актуальные предложения появляются на главном экране приложения и в разделе «Кешбэк». Купоны на этой странице обновляются по мере появления новых акций.