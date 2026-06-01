промокод т банк

Т-Банк Город и Супермаркеты

Т-Банк Город — раздел приложения для оплаты городских услуг: штрафов ГИБДД, ЖКУ, парковок и госпошлин. Работает без дополнительной регистрации для всех клиентов банка.

Т-Банк Супермаркеты — подраздел Города для заказа продуктов с доставкой от 30 минут. Партнёры сервиса: ВкусВилл, Пятёрочка, Перекрёсток, Магнит, Лента, АШАН. За первую покупку начисляется кешбэк 15%, за последующие — 1%. Держатели карты Black, выбравшие категорию «Супермаркеты в Городе», получают до 30% кешбэка в течение месяца. Купоны для новых пользователей дают дополнительный кешбэк поверх стандартных условий.

Путешествия, Концерты и Т-Мобайл

Т-Банк Путешествия — сервис для бронирования авиабилетов, отелей, ж/д билетов и туров на tbank.ru/travel. Кешбэк за перелёты до 7%, за отели до 10% при оплате картой. Для новых пользователей сервиса доступны отдельные купоны на первое бронирование.

Т-Банк Концерты — покупка билетов на мероприятия с приоритетным доступом к предпродажам для держателей карты банка. Акционные условия анонсируются в разделе «Концерты» приложения.

Т-Мобайл — собственный мобильный оператор Т-Банка с тарифами от 0 рублей в месяц. SIM-карта доставляется бесплатно. На подключение нового номера периодически действуют промокоды с бонусными гигабайтами или скидкой на первый месяц.