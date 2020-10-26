26 Окт. 2020 2020-10-28T14:32:03+03:00

Профессии будущего. Специалист по освоению космоса 00:00 00:00

Космос всегда захватывал умы человечества. И на самом деле бизнес и предприниматели уже делают шаги по освоению космоса. Самый очевидный вариант, но не самый простой для претворения в жизнь: быть космонавтом. А еще есть такие специальности, как инженер-робототехник, космический баллистик, космический биолог и специалист по космической медицине. И это далеко не все. Еще в космосе можно добывать полезные ископаемые – и это тоже отдельная профессия. Комический... нефтяник? Уже говорят о менеджерах космического туризма. То есть, перекладывая на наши земные понятия, человек сможет оформить вам all inclusive на… Венеру, например.

Насколько эти космические специальности реальны, мы и поговорим в этом выпуске. Сегодня говорим о профессии будущего: специалист по освоению космоса.

спикеры:

Евгений Кузнецов, амбассадор SingularityUMoscow и глава венчурного фонда с участием Росатома «Орбита Кэпитал»

Анастасия Эрнайс-Эскарса, со-основатель SingularityUMoscow и консультант по стратегическим коммуникациям.