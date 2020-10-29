«Не прибегая к тотальному закрытию города»: Собянин рассказал о мерах по борьбе с ковидом в столице
Валентин Алфимов и Мария Баченина рассказывают, о борьбе Европы и России с коронавирусом, повседневном распространении системы QR-кодов и введении штрафов за жестокое обращение с животными для цирков и зоопарков
«Не прибегая к тотальному закрытию города»: Собянин рассказал о мерах по борьбе с ковидом в столице
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