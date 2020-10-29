Германия и Франция уходят в локдаун. Путин сказал, что в России тотального карантина не будет
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают, поможет ли отказ от тотальной самоизоляции спасти российскую экономику и поможет ли сбить волну протестов увольнение главы МВД Белоруссии
Германия и Франция уходят в локдаун. Путин сказал, что в России тотального карантина не будет
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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.
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