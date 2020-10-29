2020-10-29T21:31:14+03:00
Вечерний Мардан
Мария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

Германия и Франция уходят в локдаун. Путин сказал, что в России тотального карантина не будет

Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают, поможет ли отказ от тотальной самоизоляции спасти российскую экономику и поможет ли сбить волну протестов увольнение главы МВД Белоруссии

Германия и Франция уходят в локдаун. Путин сказал, что в России тотального карантина не будет

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В студии: Мария БАЧЕНИНА, Сергей МАРДАН
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