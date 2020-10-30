Путин заявил об отсутствии планов вводить «общенациональный локдаун» и рассказал, когда начнется массовая вакцинация россиян от коронавируса
Валентин Алфимов обсуждает с экспертами, насколько хорошо Россия и другие страны борются с коронавирусом, нужно ли запрещать празднование Хэллоуина и правильно ли игроки «Краснодара» отказались вставать на колено
Путин заявил об отсутствии планов вводить «общенациональный локдаун» и рассказал, когда начнется массовая вакцинация россиян от коронавируса
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