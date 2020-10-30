2020-10-30T15:37:28+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВМария БАЧЕНИНА

Путин заявил об отсутствии планов вводить «общенациональный локдаун» и рассказал, когда начнется массовая вакцинация россиян от коронавируса

Валентин Алфимов обсуждает с экспертами, насколько хорошо Россия и другие страны борются с коронавирусом, нужно ли запрещать празднование Хэллоуина и правильно ли игроки «Краснодара» отказались вставать на колено

Путин заявил об отсутствии планов вводить «общенациональный локдаун» и рассказал, когда начнется массовая вакцинация россиян от коронавируса

00:00
00:00

Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts и Apple Podcasts, ставьте оценки и пишите комментарии!

Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.

Скачать передачу [mp3, 42.8 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
Сегодня 8:03 - 9:02

Взрослые люди

Тема: Путин заявил об отсутствии планов вводить «общенациональный локдаун» и рассказал, когда начнется массовая вакцинация россиян от коронавируса

В студии: Валентин АЛФИМОВ, Мария БАЧЕНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Эрдоган назвал сроки изготовления турецкой вакцины от коронавируса
Будет ли вакцина действовать против новых штаммов коронавируса, рассказал эксперт
У берегов Турции зафиксировано второе землетрясение за сутки
Число жертв землетрясения в Турции выросло до 12
"Дефицита нет и не будет": эксперт призвал россиян не бояться нехватки продуктов
В центре Киева автомобиль въехал в остановку: два человека погибли
В России вновь потребовали от Google прекратить цензуру российских СМИ
Путин направил Эрдогану соболезнования после землетрясения Измире
Франция ввела систему пропусков, аналогичных московским
Константин Хабенский возглавил рейтинг артистов, которым доверяют россияне
Австрия введет новый локдаун и комендантский час из-за коронавируса
Здание Конституционного суда Украины забросали файерами и шинами
Глеб Никитин стал участником совещания под руководством Михаила Мишустина
Сухарева башня и Чумной переулок: на карте Такси ВКонтакте появятся мистические адреса из городских легенд
Около 20 регионов России сообщили о проблемах с наличием медицинского кислорода
Ответственность за атаку в Ницце взяла новая террористическая группа
Рената Литвинова рассказала о самочувствии Земфиры
ПСБ запустил в мобильном банке новый продукт для массовых инвесторов
Венгрия сможет купить российскую вакцину при условии ее сертификации в Евросоюзе
Суд признал законным отказ в возбуждении уголовного дела по инциденту с Алексеем Навальным
При землетрясении в Измире погибли шесть человек
«Кто-нибудь здесь?»: В Измире после землетрясения люди кричат из-под завалов
Землетрясение на острове Самос в Греции разрушило храм
Сколько терактов предотвратили в Центральной России за год, рассказали в ФСБ
Видео последствий землетрясения в Измире 30 октября 2020: дома превратились в руины
В Вологодской области закончили реконструкцию моста через реку Шексну
У посольства Франции в Москве собралась толпа протестующих