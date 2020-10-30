Игорь Стрелков: По факту в Карабахе воют две армии: армянская и турецкая. Поражение Армении неизбежно
Сергей Мардан и Мария Бутина обсуждают, чем закончится война в Нагорном Карабахе и почему нет единства в российском народе
Игорь Стрелков: По факту в Карабахе воют две армии: армянская и турецкая. Поражение Армении неизбежно
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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.
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