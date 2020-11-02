2020-11-02T12:13:56+03:00
Мой автомобиль
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлена ГРИНЧЕВСКАЯ

Автоугоны в России: что угоняют чаще всего? Сколько машин находят? И как спать спокойно?

Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают вместе с экспертами главные автомобильные новости и всё, что касается машин и их владельцев

Автоугоны в России: что угоняют чаще всего? Сколько машин находят? И как спать спокойно?

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Главные темы:

- Автоугоны в России: что угоняют чаще всего? Сколько машин находят? И как спать спокойно

Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT

- Как вас могут обмануть в шиномонтаже

Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»

- Полицейский Porsche 911 и другие машины, которые странным образом попадают на службу в ГИБДД

Гости: Федор Буцко, автожурналист

- Электрическая революция уже свершилась? Или фальстарт?

Гости: Александр Пикуленко, автожурналист

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1 Октября 2020 7:03 - 8:02

Мой автомобиль

Тема: Как правильно спасать машину от преждевременной смерти. Отвечаем на самые частые вопросы по технологии применения составов «Супротек»

В студии: Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ, Алена ГРИНЧЕВСКАЯ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
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