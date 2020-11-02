Автоугоны в России: что угоняют чаще всего? Сколько машин находят? И как спать спокойно?
Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают вместе с экспертами главные автомобильные новости и всё, что касается машин и их владельцев
Автоугоны в России: что угоняют чаще всего? Сколько машин находят? И как спать спокойно?
Главные темы:
- Автоугоны в России: что угоняют чаще всего? Сколько машин находят? И как спать спокойно
Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT
- Как вас могут обмануть в шиномонтаже
Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»
- Полицейский Porsche 911 и другие машины, которые странным образом попадают на службу в ГИБДД
Гости: Федор Буцко, автожурналист
- Электрическая революция уже свершилась? Или фальстарт?
Гости: Александр Пикуленко, автожурналист
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