2 Нояб. 2020 2020-11-02T12:13:56+03:00

Автоугоны в России: что угоняют чаще всего? Сколько машин находят? И как спать спокойно? 00:00 00:00

Главные темы:

- Автоугоны в России: что угоняют чаще всего? Сколько машин находят? И как спать спокойно

Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT

- Как вас могут обмануть в шиномонтаже

Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»

- Полицейский Porsche 911 и другие машины, которые странным образом попадают на службу в ГИБДД

Гости: Федор Буцко, автожурналист

- Электрическая революция уже свершилась? Или фальстарт?

Гости: Александр Пикуленко, автожурналист

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