Собянин заявил об обнадеживающей ситуации с коронавирусом в Москве. Но в регионах ситуация не такая радостная
Валентин Алфимов и Мария Баченина обсуждают, как Россия и мир проходят подъем заболеваемости, нужно ли уходить на четырехдневку и как дистанционка у детей делает родителей нетерпимыми
Собянин заявил об обнадеживающей ситуации с коронавирусом в Москве. Но в регионах ситуация не такая радостная
Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts и Apple Podcasts, ставьте оценки и пишите комментарии!
Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.
Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.