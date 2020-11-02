Шествие оппозиции в Минске прошло по местам сталинских репрессий, а в Молдове потребуется второй тур для выявления президента
Мария Баченина и Валентин Алфимов обсуждают политические итоги выходных у соседей, прогнозы букмекеров на победу Трампа и сможет ли суд в Лозанне оправдать права России участвовать в Олимпиаде
Шествие оппозиции в Минске прошло по местам сталинских репрессий, а в Молдове потребуется второй тур для выявления президента
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