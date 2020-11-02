2020-11-02T14:18:25+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВМария БАЧЕНИНА

Шествие оппозиции в Минске прошло по местам сталинских репрессий, а в Молдове потребуется второй тур для выявления президента

Мария Баченина и Валентин Алфимов обсуждают политические итоги выходных у соседей, прогнозы букмекеров на победу Трампа и сможет ли суд в Лозанне оправдать права России участвовать в Олимпиаде

Шествие оппозиции в Минске прошло по местам сталинских репрессий, а в Молдове потребуется второй тур для выявления президента

00:00
00:00

Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts и Apple Podcasts, ставьте оценки и пишите комментарии!

Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.

Скачать передачу [mp3, 39.8 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
30 Октября 2020 8:03 - 9:02

Взрослые люди

Тема: Путин заявил об отсутствии планов вводить «общенациональный локдаун» и рассказал, когда начнется массовая вакцинация россиян от коронавируса

В студии: Валентин АЛФИМОВ, Мария БАЧЕНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Мишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах
Как долго будут падать зарплаты россиян, ответили эксперты
На погашение ипотеки для многодетных семей выделят ещё 5,5 млрд рублей
Собянин объявил о стабилизации ситуации по коронавирусу в Москве
Пожар на Варшавском шоссе в Москве 2 ноября 2020: горит склад с газовыми баллонами
Попова: 90% россиян, вернувшихся домой с коронавирусом, прибыли из Турции
Юрист объяснил, могут ли оштрафовать за псевдомаску
В МИД ответили на предложение США разместить скандинавских миротворцев в Карабахе
Задержан предполагаемый убийца «колбасного короля»
Глава Минздрава: В регионах развёрнуто 235 тысяч коек для пациентов с коронавирусом
Врач рассказал, как лечат от коронавируса людей с аутоиммунными заболеваниями
В России букмекеров обяжут отчислять в два раза больше средств на развитие спорта
В России вводят новый порядок регистрации цен на важные лекарства
Песков прокомментировал рост курса доллара
Политолог о выборах президента в Молдавии: "Майдана в стране не будет, он просто не нужен"
Экономисты оценили ситуацию на валютном рынке
Учёные рассчитали настоящий уровень смертности от коронавируса
Правительство выделило более 5 млрд рублей на бесплатные лекарства для заражённых коронавирусом
Майя Санду набрала 36,16% голосов в первом туре выборов президента Молдавии
Звезду сериала "Поверхность" Эдди Хасселла убили в США во время угона автомобиля
В России выявлено 18 257 новых заражённых коронавирусом
Курс евро превысил 94 рубля впервые с 2014 года
В Турции из-под завалов спасли трёхлетнюю девочку спустя почти трое суток после землетрясения
Эдвард Сноуден решил стать гражданином России
Психотерапевт дал совет, как пережить новый всплеск заболеваемости коронавирусом
Зеленский заявил о "российских марионетках", препятствующих антикоррупционной реформе на Украине
Доктор Комаровский рассказал о главной странности коронавируса