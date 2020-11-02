2020-11-02T23:28:13+03:00
Вечерний Мардан
Мария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

Сергей Мардан: Германия, Франция и Великобритания ввели жесткий карантин. России придется последовать за ними

Мария Баченина и Сергей Мардан обсуждают кризис в российском здравоохранении, вероятность массовых беспорядков в США и установку памятника Сергию Радонежскому

Сергей Мардан: Германия, Франция и Великобритания ввели жесткий карантин. России придется последовать за ними

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