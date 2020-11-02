Сергей Мардан: Германия, Франция и Великобритания ввели жесткий карантин. России придется последовать за ними
Мария Баченина и Сергей Мардан обсуждают кризис в российском здравоохранении, вероятность массовых беспорядков в США и установку памятника Сергию Радонежскому
Сергей Мардан: Германия, Франция и Великобритания ввели жесткий карантин. России придется последовать за ними
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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.
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