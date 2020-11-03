Не нужен нам берег турецкий. Около 90% заразившихся на отдыхе за рубежом россиян вернулись из Турции
Валентин Алфимов и Мария Баченина обсуждают, нужно ли возмещать россиянам деньги за тесты на коронавирус, кто стоит за терактами в Вене и какие профессии наиболее востребованы в России
Не нужен нам берег турецкий. Около 90% заразившихся на отдыхе за рубежом россиян вернулись из Турции
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