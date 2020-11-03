2020-11-03T14:17:07+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВМария БАЧЕНИНА

Не нужен нам берег турецкий. Около 90% заразившихся на отдыхе за рубежом россиян вернулись из Турции

Валентин Алфимов и Мария Баченина обсуждают, нужно ли возмещать россиянам деньги за тесты на коронавирус, кто стоит за терактами в Вене и какие профессии наиболее востребованы в России

Не нужен нам берег турецкий. Около 90% заразившихся на отдыхе за рубежом россиян вернулись из Турции

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30 Октября 2020 8:03 - 9:02

Взрослые люди

Тема: Путин заявил об отсутствии планов вводить «общенациональный локдаун» и рассказал, когда начнется массовая вакцинация россиян от коронавируса

В студии: Валентин АЛФИМОВ, Мария БАЧЕНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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