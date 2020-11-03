Власти Москвы намерены выделить на вакцинацию от коронавируса 10 млрд рублей
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают отсутствие единой системы здравоохранения в России, объединяющие россиян символы и письмо Сарика Андреасяна к Путину и Зеленскому
Власти Москвы намерены выделить на вакцинацию от коронавируса 10 млрд рублей
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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.
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