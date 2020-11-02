2 Нояб. 2020 2020-11-03T17:42:08+03:00

Профессии будущего. Генетик 00:00 00:00

Именно перед этими специалистами стоят большие задачи и одна из них: спасти человечество от генетических заболеваний. В будущем генетики смогут не только вычислить вероятность болезни, но и устранить ее на уровне ДНК. Насколько это увлекательно и опасно, как может измениться человеческое тело, и кто такой — генетик, об этом мы поговорили с Валерием Ильинским, директором медико-генетического центра «Генотек».