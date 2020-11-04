Заговор девелоперов. Строители лоббируют завоз новых мигрантов, чтобы не давать работу россиянам
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают, зачем в страну завозить мигрантов, если в России 5,5 миллионов безработных и в чем смысл Дня народного единства
Заговор девелоперов. Строители лоббируют завоз новых мигрантов, чтобы не давать работу россиянам
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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.
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