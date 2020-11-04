2020-11-04T23:15:21+03:00
Вечерний Мардан
Мария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

Александр Дугин: И Трамп, и Байден для нас проблема. Национализм Трампа легко может перерасти в империализм, а Байден - маниакальный русофоб

Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают с экспертами, какой американский президент был бы идеальным для России и стал ли Черномырдин исторической фигурой для России

Александр Дугин: И Трамп, и Байден для нас проблема. Национализм Трампа легко может перерасти в империализм, а Байден - маниакальный русофоб

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