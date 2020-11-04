Александр Дугин: И Трамп, и Байден для нас проблема. Национализм Трампа легко может перерасти в империализм, а Байден - маниакальный русофоб
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают с экспертами, какой американский президент был бы идеальным для России и стал ли Черномырдин исторической фигурой для России
Александр Дугин: И Трамп, и Байден для нас проблема. Национализм Трампа легко может перерасти в империализм, а Байден - маниакальный русофоб
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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.
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