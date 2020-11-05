2020-11-05T04:59:42+03:00
Мой автомобиль
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ

«Кот в мешке»: что надо сделать после покупки автомобиля на вторичном рынке

Дмитрий Делинский обсуждает вместе с экспертами компании «Супротек», как привести подержанную машину в порядок

«Кот в мешке»: что надо сделать после покупки автомобиля на вторичном рынке

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Мой автомобиль

Тема: Как правильно спасать машину от преждевременной смерти. Отвечаем на самые частые вопросы по технологии применения составов «Супротек»

В студии: Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ, Алена ГРИНЧЕВСКАЯ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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