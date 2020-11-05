Ступенька демократии. Откуда возник резкий всплеск голосов у Байдена, оставивший Трампа без шансов
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают, пора ли готовить поздравительную телеграмму Байдену и почему законопроект о неприкосновенности экс-президента появился именно сейчас
Ступенька демократии. Откуда возник резкий всплеск голосов у Байдена, оставивший Трампа без шансов
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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.
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