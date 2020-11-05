2020-11-05T20:16:57+03:00
Вечерний Мардан
Мария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

И маленький свечной заводик. Лукашенко попросил у Путина разрешения купить нефтяное месторождение в России

Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают странное поведение Лукашенко, затею создать на базе МГУ научные школы и антикоррупционную проверку министра АПК Ульяновской области

И маленький свечной заводик. Лукашенко попросил у Путина разрешения купить нефтяное месторождение в России

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