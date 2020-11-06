2020-11-06T22:30:29+03:00
Вечерний Мардан
Мария БАРОНОВАСергей МАРДАН

Цифровой госпереворот в США: ведущие американские телеканалы отключили выступление Трампа, а фейсбук забанил группу его сторонников

Сергей Мардан и Мария Баронова обсуждают, как социальные медиа и СМИ свергают режимы и грозит ли это России, нужно ли вводить уголовную ответственность за реабилитацию нацизма в интернете и как Баронова болеет коронавирусом

Цифровой госпереворот в США: ведущие американские телеканалы отключили выступление Трампа, а фейсбук забанил группу его сторонников

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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

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