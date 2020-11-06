Цифровой госпереворот в США: ведущие американские телеканалы отключили выступление Трампа, а фейсбук забанил группу его сторонников
Сергей Мардан и Мария Баронова обсуждают, как социальные медиа и СМИ свергают режимы и грозит ли это России, нужно ли вводить уголовную ответственность за реабилитацию нацизма в интернете и как Баронова болеет коронавирусом
Цифровой госпереворот в США: ведущие американские телеканалы отключили выступление Трампа, а фейсбук забанил группу его сторонников
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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.
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