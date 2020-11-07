С чего начинается Родина. Что такое любовь к Родине и что значит быть патриотом
Подростки обсуждают важные для них темы, родители - подслушивают
С чего начинается Родина. Что такое любовь к Родине и что значит быть патриотом
Представляем новый выпуск программы «Наше время или взрослым вход воспрещен», где подростки от 12 до 15 лет обсуждают без взрослых самые важные для себя темы.
Ребята обсудят, что такое любовь к Родине и в чем она выражается, что значит быть патриотом в понимании современных подростков.
Программа подготовлена Радио «Комсомольская правда» совместно с Институтом изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования при поддержке Министерства просвещения РФ.
Спикеры:
Софья Лобанова - ученица 9 класса г. Энгельс, победительница конкурса «Большая перемена»;
Алексей Шемшурин - кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования;
Дмитрий Побединский - автор научно-популярного канала «Физика от Побединского», автор книги «Только физика, только хардкор», которая вошла в лонг-лист премии Просветитель-2017;
Юля Кузнецова - волонтер Кубка Конфедераций и Чемпионата мира по футболу
Ведущие программы:
Петр Безменов 17 лет;
Юлия Голдовская 15 лет;
Егор Рева 14 лет;
Илья Ряжский 14 лет;
Анджелина Трошина 13 лет.