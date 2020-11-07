7 Нояб. 2020 2020-11-07T12:34:43+03:00

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С чего начинается Родина. Что такое любовь к Родине и что значит быть патриотом 00:00 00:00

Представляем новый выпуск программы «Наше время или взрослым вход воспрещен», где подростки от 12 до 15 лет обсуждают без взрослых самые важные для себя темы.

Ребята обсудят, что такое любовь к Родине и в чем она выражается, что значит быть патриотом в понимании современных подростков.

Программа подготовлена Радио «Комсомольская правда» совместно с Институтом изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования при поддержке Министерства просвещения РФ.

Спикеры:

Софья Лобанова - ученица 9 класса г. Энгельс, победительница конкурса «Большая перемена»;

Алексей Шемшурин - кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования;

Дмитрий Побединский - автор научно-популярного канала «Физика от Побединского», автор книги «Только физика, только хардкор», которая вошла в лонг-лист премии Просветитель-2017;

Юля Кузнецова - волонтер Кубка Конфедераций и Чемпионата мира по футболу

Ведущие программы:

Петр Безменов 17 лет;

Юлия Голдовская 15 лет;

Егор Рева 14 лет;

Илья Ряжский 14 лет;

Анджелина Трошина 13 лет.