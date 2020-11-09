Минимум два симптома. Врач рассказал, какие признаки должны быть, чтобы положили в больницу для лечения ковида
Мария Баченина и Валентин Алфимов обсуждают, почему принимаемые меры не могут остановить подъем заболеваемости коронавирусом, что сейчас происходит в Белоруссии и Карабахе и нужно ли делать сроки годности для дипломов
Минимум два симптома. Врач рассказал, какие признаки должны быть, чтобы положили в больницу для лечения ковида
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