Меркель, Лукашенко и Навальный поздравили Байдена с победой. Что изменится в жизни россиян из-за прихода Байдена?
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают подведение итогов американских выборов, скандальное видео с Артёмом Дзюбой и перестановки в правительстве
Меркель, Лукашенко и Навальный поздравили Байдена с победой. Что изменится в жизни россиян из-за прихода Байдена?
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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.
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