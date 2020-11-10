Политолог Андрей Суздальцев: Степанакерт и Нагорный Карабах обречены на исчезновение. Азербайджан победил
Мария Баченина и Валентин Алфимов обсуждают ситуацию в Армении и Нагорном Карабахе, перестановки в правительстве и почему Россия вымирает пятый год подряд
Политолог Андрей Суздальцев: Степанакерт и Нагорный Карабах обречены на исчезновение. Азербайджан победил
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