2020-11-11T00:36:11+03:00
Ковалёв против
Андрей КОВАЛЕВ

Андрей Ковалев: Никакой совет миллиардера не поможет, если нет внутреннего чутья

Антикризисные советы от простого московского миллиардера

Андрей Ковалев: Никакой совет миллиардера не поможет, если нет внутреннего чутья

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Ковалёв против

Тема: Андрей Ковалев: Некоторые думают, что если выиграет Трамп, то для России наступят золотые времена. Но жесточайшие санкции ввел против России именно Трамп!

В студии: Андрей КОВАЛЕВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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