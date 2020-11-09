9 Нояб. 2020 2020-11-09T23:30:20+03:00

Профессии будущего. VR-разработчики: виртуальные технологии и дополненная реальность 00:00 00:00

Технологии должны упрощать человеку жизнь. В том числе, VR-технологии. Если вы думаете, что VR - это только развлечения, то ошибаетесь.

VR - это искусство: в Европе VR активно применяют музеи, они включают элементы виртуальной и дополненной реальности в экспозицию.

VR - это обучающие программы: в одной из ресторанных сетей новые сотрудники учатся жарить крылышки в виртуальной реальности.

VR - это медицина: например, во время сеанса у дантиста пациент сидит в шлеме и видит пляж тропического острова, а зубная боль от этого снижается. Или люди с посттравматическим синдромом проходят терапию с помощью VR-шлема — их восстановление идет быстрее.

Какие специалисты нужны в сфере VR и с чего начать, рассказывают наши спикеры:

Артем Коновалов, креативный директор VRTecH, автор курса по VR-технологиям Ростелеком, преподаватель программ учебного центра Сириус и «Билет в будущее», постоянный спикер российских и международных конференций и форумов, посвященных VR-технологиям.

Екатерина Филатова, исполнительный директор Ассоциации дополненной и виртуальной реальности (AVRA)