11 Нояб. 2020 2020-11-11T13:56:19+03:00

Уйти на обочину: В правительстве задумались о правилах оформления ДТП 00:00 00:00

Главные темы:

- Уйти на обочину: В правительстве задумались о правилах оформления ДТП

- И все-таки +20 км/ч: МВД выступило против замедления транспорта

- Детские машинки в гараже и недетские игрушки на дорогах общего пользования

Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT

- Opel, ставший «Москвичом»

Гости: Александр Пикуленко, автожурналист

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Подкастах, Apple Podcasts и Google Podcasts, ставьте оценки и пишите комментарии!

Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.