Уйти на обочину: В правительстве задумались о правилах оформления ДТП
Дмитрий Делинский обсуждает с редакторами портала Osipov.EXPERT Андреем и Олегом Осиповыми главные автомобильные новости
Уйти на обочину: В правительстве задумались о правилах оформления ДТП
Главные темы:
- Уйти на обочину: В правительстве задумались о правилах оформления ДТП
- И все-таки +20 км/ч: МВД выступило против замедления транспорта
- Детские машинки в гараже и недетские игрушки на дорогах общего пользования
Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT
- Opel, ставший «Москвичом»
Гости: Александр Пикуленко, автожурналист
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