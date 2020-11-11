2020-11-11T13:56:19+03:00
Мой автомобиль
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ

Уйти на обочину: В правительстве задумались о правилах оформления ДТП

Дмитрий Делинский обсуждает с редакторами портала Osipov.EXPERT Андреем и Олегом Осиповыми главные автомобильные новости

Уйти на обочину: В правительстве задумались о правилах оформления ДТП

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Главные темы:

- Уйти на обочину: В правительстве задумались о правилах оформления ДТП

- И все-таки +20 км/ч: МВД выступило против замедления транспорта

- Детские машинки в гараже и недетские игрушки на дорогах общего пользования

Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT

- Opel, ставший «Москвичом»

Гости: Александр Пикуленко, автожурналист

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В студии: Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ, Алена ГРИНЧЕВСКАЯ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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