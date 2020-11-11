2020-11-11T14:52:20+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВМария БАЧЕНИНА

Клубы закрыть, студентов - на удаленку. В Москве вводят дополнительные меры по борьбе с коронавирусом

Мария Баченина и Валентин Алфимов обсуждают, как пандемия коронавируса вызвала эпидемию психических расстройств, виноваты ли россияне в перегрузке медучреждений и почему начальник-мужчина лучше

Клубы закрыть, студентов - на удаленку. В Москве вводят дополнительные меры по борьбе с коронавирусом

00:00
00:00

Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts и Apple Podcasts, ставьте оценки и пишите комментарии!

Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.

Скачать передачу [mp3, 40.3 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В Москве скончался 71 пациент с коронавирусом
Минобрнауки перевело вузы Москвы и Петербурга на удаленку из-за COVID-19
Министры обороны России и Турции подписали меморандум о контроле за перемирием в Карабахе
До конца года не менее 1,5 млн россиян будут привиты от COVID-19, заявил Гинцбург
Гинцбург рассказал, когда начнется массовая вакцинация "Спутником V"
ВОЗ: Чтобы пандемия прекратилась, нужно привить 70% населения планеты
Владимир Путин обсудил с главой Казахстана производство вакцин от COVID-19
Что происходит в сборной России по футболу перед матчем с Молдавией: последние новости на 11 ноября 2020
Группировку российских миротворцев в Карабахе возглавил генерал-майор Рустам Мурадов
Отставка Никола Пашиняна не состоялось из-за отсутствия кворума в парламенте
Гинцбург рассказал, когда начнется исследование «Спутник V» на детях
Недельные расходы россиян выросли в начале ноября
Александр Добровинский лишился адвокатского статуса из-за разглашение тайны
Поклонская ответила, сможет ли Зеленский объединить Украину
Наталья Поклонская: «Украина обязана открыть Северо-Крымский канал. Это не ее частная собственность»