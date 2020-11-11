2020-11-12T00:55:15+03:00
Ковалёв против
Андрей КОВАЛЕВ

Андрей Ковалев: Готовьтесь к самому худшему, сокращайте персонал, снижайте зарплаты, уходите на неполный рабочий день и неделю

Антикризисные советы от простого московского миллиардера

Андрей Ковалев: Готовьтесь к самому худшему, сокращайте персонал, снижайте зарплаты, уходите на неполный рабочий день и неделю

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Ковалёв против

Тема: Андрей Ковалев: Некоторые думают, что если выиграет Трамп, то для России наступят золотые времена. Но жесточайшие санкции ввел против России именно Трамп!

В студии: Андрей КОВАЛЕВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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