Георгий Бовт: Большого политического будущего у Пашиняна точно нет
Иван Панкин и Георгий Бовт обсуждают, что сейчас будет происходить в Армении, как нужно было реагировать на сбитый Азербайджаном самолет, начнется ли новая мировая война и с чем связаны перестановки в правительстве
Георгий Бовт: Большого политического будущего у Пашиняна точно нет
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