2020-11-12T19:30:45+03:00
Бовт знает
Георгий БОВТИван ПАНКИН

Георгий Бовт: Большого политического будущего у Пашиняна точно нет

Иван Панкин и Георгий Бовт обсуждают, что сейчас будет происходить в Армении, как нужно было реагировать на сбитый Азербайджаном самолет, начнется ли новая мировая война и с чем связаны перестановки в правительстве

Георгий Бовт: Большого политического будущего у Пашиняна точно нет

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