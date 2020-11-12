2020-11-12T21:04:32+03:00
Вечерний Мардан
Мария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

Реванш подкрался незаметно. Партия Пашиняна выступила за отмену посредничества России и продолжение войны в Карабахе

Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают, как будут развиваться события в Армении и как Турция при помощи мягкой силой захватывает умы в России

Реванш подкрался незаметно. Партия Пашиняна выступила за отмену посредничества России и продолжение войны в Карабахе

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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

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