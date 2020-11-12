Фонды есть, развития нет. Мишустину предложили провести ревизию региональных корпораций, фондов и институтов развития
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают, насколько эффективна деятельность корпораций по развитию, почему в Хакассии запустили процесс отставки губернатора и зачем Россия ввела санкции за Навального против Германии и Франции
Фонды есть, развития нет. Мишустину предложили провести ревизию региональных корпораций, фондов и институтов развития
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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.
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