13 Нояб. 2020 2020-11-13T14:26:09+03:00

Чисто русский подход. Новосибирские ученые предложили лечить от COVID-19 с помощью чаги 00:00 00:00

Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts и Apple Podcasts, ставьте оценки и пишите комментарии!

Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.