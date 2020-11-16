16 Нояб. 2020 2020-11-16T11:37:34+03:00

Подростков пустят за руль. А на АЗС появятся «тайные покупатели» – как изменится жизнь на дорогах в России в ближайшем будущем 00:00 00:00

Главные темы:

- Подростков пустят за руль. А на АЗС появятся «тайные покупатели» – как изменится жизнь на дорогах в России в ближайшем будущем

Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT

- Первая в России скоростная трасса с оплатой постфактум. Как это работает

Гости: Федор Буцко, автожурналист

- Как купить машину и не попасть на деньги

Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»

- История таксомотора

Гости: Александр Пикуленко, автожурналист

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