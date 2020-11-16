Подростков пустят за руль. А на АЗС появятся «тайные покупатели» – как изменится жизнь на дорогах в России в ближайшем будущем
Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают с экспертами главные автомобильные новости
Подростков пустят за руль. А на АЗС появятся «тайные покупатели» – как изменится жизнь на дорогах в России в ближайшем будущем
Главные темы:
- Подростков пустят за руль. А на АЗС появятся «тайные покупатели» – как изменится жизнь на дорогах в России в ближайшем будущем
Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT
- Первая в России скоростная трасса с оплатой постфактум. Как это работает
Гости: Федор Буцко, автожурналист
- Как купить машину и не попасть на деньги
Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»
- История таксомотора
Гости: Александр Пикуленко, автожурналист
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