Иосиф Пригожин потребовал денег с телеканалов - гонорары звёздам за участие в новогодних огоньках
Валентин Алфимов и Мария Баченина обсуждают будет ли снег зимой, насколько бедственно положение артистов из шоу-бизнеса, хватит ли на всех лекарств от вирусных инфекций и есть ли шансы у Трампа
Иосиф Пригожин потребовал денег с телеканалов - гонорары звёздам за участие в новогодних огоньках
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