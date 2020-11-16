2020-11-16T22:20:31+03:00
Вечерний Мардан
Павел ПРЯНИКОВМария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

В Белоруссии за время протестов погибли 7 человек. Но сакральной жертвой сделали только Романа Бондаренко

Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают, как России выстраивать отношения с Лукашенко и о чем мы должны помнить в годовщину 100-летия Русского исхода

В Белоруссии за время протестов погибли 7 человек. Но сакральной жертвой сделали только Романа Бондаренко

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