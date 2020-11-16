В Белоруссии за время протестов погибли 7 человек. Но сакральной жертвой сделали только Романа Бондаренко
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают, как России выстраивать отношения с Лукашенко и о чем мы должны помнить в годовщину 100-летия Русского исхода
В Белоруссии за время протестов погибли 7 человек. Но сакральной жертвой сделали только Романа Бондаренко
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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.
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