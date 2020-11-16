16 Нояб. 2020 2020-11-16T22:20:31+03:00

В Белоруссии за время протестов погибли 7 человек. Но сакральной жертвой сделали только Романа Бондаренко 00:00 00:00

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