17 Нояб. 2020 2020-11-17T12:27:46+03:00

В Госдуме вернулись к идее запретить шипованную резину. Да сколько же можно? 00:00 00:00

Главные темы:

- В Госдуме вернулись к идее запретить шипованную резину. Да сколько же можно?

Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»

- Что делать, чтобы стекла в машине не покрывались наледью?

Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»

- Автопилоты появятся на ЦКАД? И как автомобилизация повлияла на результаты выборов президента США?

Гости: Федор Буцко, автожурналист

- Honda-E: электрическая мимимишность

Гости: Александр Пикуленко, автожурналист