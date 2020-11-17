В Госдуме вернулись к идее запретить шипованную резину. Да сколько же можно?
Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают с автоэкспертами всё, что касается водителей и машин
В Госдуме вернулись к идее запретить шипованную резину. Да сколько же можно?
Главные темы:
- В Госдуме вернулись к идее запретить шипованную резину. Да сколько же можно?
Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»
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Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»
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