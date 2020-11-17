Не расслабляемся. В ВОЗ заявили, что одной вакцинации от коронавируса недостаточно для борьбы с пандемией
Валентин Алфимов и Мария Баченина обсуждают, как в России и мире идет борьба с ковидом, почему официальная инфляция не совпадает с нашими ощущениями и нужно ли возвращать вытрезвители
Не расслабляемся. В ВОЗ заявили, что одной вакцинации от коронавируса недостаточно для борьбы с пандемией
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