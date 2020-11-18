2020-11-18T16:48:03+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВМария БАЧЕНИНА

Дистанционку в Москве продлили, а документы для поступления можно будет подать удалённо во все вузы

Валентин Алфимов и Мария Баченина обсуждают, как система образования будет работать во время второй волны коронавируса, могут ли американцы наказывать наших спортсменов за допинг и где самый грязных воздух в России

Дистанционку в Москве продлили, а документы для поступления можно будет подать удалённо во все вузы

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