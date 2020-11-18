Дистанционку в Москве продлили, а документы для поступления можно будет подать удалённо во все вузы
Валентин Алфимов и Мария Баченина обсуждают, как система образования будет работать во время второй волны коронавируса, могут ли американцы наказывать наших спортсменов за допинг и где самый грязных воздух в России
Дистанционку в Москве продлили, а документы для поступления можно будет подать удалённо во все вузы
Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts и Apple Podcasts, ставьте оценки и пишите комментарии!
Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.
Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.